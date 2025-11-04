"Mort sur terre battue", une fiction inédite avec Yannick Noah sur France 2 lundi 24 novembre 2025

À découvrir sur France 2 lundi 24 novembre 2025 à 21:10, "Mort sur terre battue", une fiction inédite réalisée par Denis Malleval, avec Yannick Noah pour la première fois dans une fiction télévision.

L'histoire en quelques lignes...

À l’approche d’un prestigieux tournoi sur terre battue, le corps sans vie de Manon Picard est découvert sur le court. Qui pouvait bien en vouloir à ce jeune espoir du tennis ? Le lucratif contrat avec un équipementier sportif que la future gagnante devait signer pourrait constituer un excellent mobile.

L'enquête est confiée au capitaine Romain Fabiot, un passionné de tennis. Il est accompagné dans son enquête par la lieutenant Camille Lauristan, une jeune policière légèrement mutique mais extrêmement efficace.

Au cours de leurs investigations, ils collaborent avec Vincent Beti, un ancien joueur et désormais directeur du tournoi, aussi charismatique que trouble.

Ensemble, ils vont devoir naviguer dans un univers où rivalités entre joueuses et ambitions des parents se mêlent.

Avec : Florent Peyre (Romain Fabiot), Yannick Noah (Vincent Beti), Roxanne Roux (Camille Lauristan), Celia Lebrument (Lucie Forrant), Daniel Njo Lobé (Jacques Forrant), Isïa Arcangeletti (Giulia Prodi), Jérémie Poppe (Kevin Moulin), Eleejah Noah (Sophie Copra), Alberto Gimignani (Lorenzo Prodi), Florence Hebbelynck (Commissaire Beranger), Laurent Bateau (Remy Picard).