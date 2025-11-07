recherche
Fictions

"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Un gros poisson" sur France 3 dimanche 9 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025 312
"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Un gros poisson" sur France 3 dimanche 9 novembre 2025

Dimanche 9 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison inédite de la série "Les enquêtes de Dan Sommerdahl" : « Un gros poisson ».

La saison 5 en quelques lignes...

Six mois après les drames qui ont secoué Elseneur, rien n’est encore apaisé. Dan Sommerdahl est prêt à tout pour prouver l’innocence de Joséfine, sa compagne incarcérée pour trafic de drogue. Lui seul sait qu’elle risquait sa liberté pour une cause bien plus noble : aider sa famille de réfugiés à rejoindre la Suède. Un secret lourd à porter, qui l’isole un peu plus chaque jour.

Alors que les meurtres s’enchaînent, l’étau se resserre autour de Dan, partagé entre ses convictions, l’incompréhension de ses proches et un passé qui menace de ressurgir. Rouvrir l’enquête pourrait bien révéler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et leur coûter cher.

Entre trahisons, tensions et nouvelles alliances, la dynamique du trio explose. Deux nouveaux ennemis entrent en scène : Astrid, la nièce d’Otto, qui est déterminée à protéger les intérêts de son oncle en veillant à ce que Joséfine reste incarcérée, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris à son compte l’enquête et qui fait tout pour empêcher Dan de s’en mêler.

Épisode 5x04  Un gros poisson

Elseneur est le théâtre d'un nouveau meurtre, et cette fois, Dan Sommerdahl est choqué de découvrir l'identité de la victime. L'attention qu'il a portée au dossier de Joséfine aurait-elle eu des conséquences fatales ? La situation est si grave que les forces de toute la région sont mobilisées.

Face au danger qui menace l'un des membres de leur équipe, l'amitié entre Dan et Flemming est mise à rude épreuve, et Flemming est bien décidé à prendre les choses en main.

Dernière modification le vendredi, 07 novembre 2025 16:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

07 novembre 2025 - 20:34

Sur le même thème...

Inedit : &quot;Mon crime&quot; de François Ozon diffusé sur France 2 dimanche 9 novembre 2025 (vidéo)

Inedit : "Mon crime" de François Ozon diffusé sur France 2 dimanche 9 novembre 2025 (vidéo)

07 novembre 2025 - 15:38

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Sa…

07 novembre 2025 - 19:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...