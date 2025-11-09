"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 11 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 10x01 La vallée des vautours

Sur les hauteurs de Lusagne, dans un endroit très isolé, a eu lieu un véritable massacre. Les deux victimes, tuées à bout portant dans leur voiture, sont anglaises ; un randonneur qui a eu la malchance de se trouver là, au mauvais endroit et au mauvais moment, a également été abattu froidement.

Deux des victimes étant britanniques, Alex va devoir accueillir Brian Davies, Chief Inspector à la National Crime Agency, envoyé sur place par la Justice britannique. Alors que la cohabitation s'installe peu à peu et que Leblanc révise son anglais, Alex envisage une nouvelle hypothèse : Et si la cible du tueur n'était pas le couple ?...

22:40 Épisode 6x04 Un rêve impossible

Alors qu'il cherche du secours après avoir été victime d'un accident de varappe, Alex Hugo, perd connaissance sur une petite route de montagne. Il se réveille quelques heures plus tard à l'hôpital avec, dans sa poche, un mystérieux appel à l'aide. Pas de nom, pas d'adresse, une seule information : la disparition inexpliquée d'un enfant, il y a cinq ans, dans une communauté isolée. Alex décide de rejoindre le groupe en prétextant chercher du travail.

Dans le village, une dizaine d'adultes retapent quelques maisons délabrées et adoptent un mode de vie décroissant. Mais derrière l'utopie, se cachent de lourds secrets...