recherche
Fictions

"Les disparus de Valenciennes" à revoir sur France 3 jeudi 13 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 125
"Les disparus de Valenciennes" à revoir sur France 3 jeudi 13 novembre 2025

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Les disparus de Valenciennes", une fiction réalisée en 2018 par Elsa Bennett et Hippolyte Dard.

L'histoire en quelques lignes...

Voilà quinze ans qu’ils ne s’étaient plus adressé la parole. Mickaël et Yann Tortois sont deux frères séparés par la mort de leur père mineur, dans un accident dramatique qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes.

L’un policier, l’autre gendarme, ils doivent pourtant enquêter ensemble sur un ami d’enfance, retrouvé mort au musée des Mineurs de Valenciennes.

Au fil de l’enquête, les deux hommes vont devoir mettre leurs différends de côté et se plonger à nouveau dans l’histoire de la région et leur passé.

Avec : Stéphane Freiss (Yann Tortois), Arnaud Binard (Mickaël Tortois), Virginie Lemoine (Marianne Raguenelle), Brigitte Fossey (Christiane Tortois) et Linda Massoz (Julie Monnier).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

11 novembre 2025 - 13:11

Sur le même thème...

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

11 novembre 2025 - 13:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...