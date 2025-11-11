"Les disparus de Valenciennes" à revoir sur France 3 jeudi 13 novembre 2025

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Les disparus de Valenciennes", une fiction réalisée en 2018 par Elsa Bennett et Hippolyte Dard.

L'histoire en quelques lignes...

Voilà quinze ans qu’ils ne s’étaient plus adressé la parole. Mickaël et Yann Tortois sont deux frères séparés par la mort de leur père mineur, dans un accident dramatique qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes.

L’un policier, l’autre gendarme, ils doivent pourtant enquêter ensemble sur un ami d’enfance, retrouvé mort au musée des Mineurs de Valenciennes.

Au fil de l’enquête, les deux hommes vont devoir mettre leurs différends de côté et se plonger à nouveau dans l’histoire de la région et leur passé.

Avec : Stéphane Freiss (Yann Tortois), Arnaud Binard (Mickaël Tortois), Virginie Lemoine (Marianne Raguenelle), Brigitte Fossey (Christiane Tortois) et Linda Massoz (Julie Monnier).