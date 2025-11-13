recherche
"Menace sur Kermadec" avec Claire Keim et David Kammenos sur France 3 samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Menace sur Kermadec" avec Claire Keim, David Kammenos et la participation de Gaëtan Roussel.

L'histoire en quelques lignes...

Kermadec est un petit village de pêcheurs bien tranquille, sur la côte bretonne… Comme les gendarmes locaux aiment à le dire, « il ne se passe jamais rien ou presque, à Kermadec ». Du moins jusqu’à ce qu’on retrouve le brave instituteur du village jeté d’une falaise en pleine nuit et sa pauvre épouse cruellement assassinée chez elle à coups de poinçon.

Pas de chance pour la capitaine Marie Bréguet, sur le point d’être mutée. Et alors que le niveau de menace sur Kermadec est à son comble, Marie croise la route d’un nouveau venu dans le village, le beau et mystérieux Franck Servigne. Celui-ci ne laisse pas Marie indifférente. Mais elle réalise que ce dernier est peut-être bien mêlé à ce double meurtre…

Fiction réalisée par Bruno Garcia avec : Claire Keim (Marie Bréguet), David Kammenos (Franck Servigne), Axel Mandron  (Yassine Dijelli), Samy Naceri (Sauveur), Lilea Le Borgne (Lili Bréguet), Maya Rose Binard (Nadia Kacem), Evan Naroditzki (Wilson), Johnny Montreuil (Benjamin),  Romain Benn (Zack Ribber) et la participation de Gaëtan Roussel.

