jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 19 novembre 2025 114
"Ingo Thiel : La femme sans visage", fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 21 novembre 2025

Vendredi 21 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Ingo Thiel : La femme sans visage", une nouvelle enquête de l’intrépide commissaire allemand, comme toujours inspirée de faits réels.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir de novembre, près de Mönchengladbach, en Rhénanie-du-Nord, un cadavre est retrouvé sur une route de campagne, défiguré au point d'être méconnaissable. Aucun indice sur la scène de crime ne permet de l’identifier.

Aidé de la médecin légiste Martha Stachowicz, le commissaire principal Ingo Thiel prend l'affaire en main et met en place une commission spéciale, baptisée "Femme sans visage". Mais ni l’appel à témoins, ni les efforts de Lee Sooyoung, chargée des personnes disparues, ne donnent de résultats. Par ailleurs, pourquoi personne ne semble se soucier de la disparition de cette femme ?

Cependant, une piste apparue après la découverte d’un sac contenant les vêtements de la victime mène les enquêteurs à Venise. Dès lors, les événements s’enchaînent à un rythme effréné…

Publié dans Fictions, Vendredi
