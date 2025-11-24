Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 24 au 28 novembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 24 novembre 2025

14:25 • Une nouvelle étoile pour Noël

Suite à une altercation avec un vendeur qui a fait scandale, l'actrice Abby Fontaine souhaite s'éloigner de la vie publique et part passer Noël dans le Vermont. Les hôtels de la région étant complets, elle est contrainte de séjourner dans une auberge. Le gérant, un homme veuf, tente tant bien que mal de gérer l'établissement tout en montant un spectacle de Noël avec les enfants de la ville. Abby va alors lui proposer son aide et tisser un lien fort avec lui...

16:00 • Un Noël presque royal



Charlotte Collins, journaliste pour un média people, doit interviewer le comte de Sorhagen, que personne n'a vu depuis qu'il est adolescent, afin que son patron accepte de l'augmenter. Elle pense par erreur qu'il s'agit d'Adam, le jardinier, mais le conseil royal ne voulant pas divulguer le fait que le comte n'existe plus, il charge Adam de se faire passer pour lui. Le stratagème fonctionne. Charlotte, qui se fait elle-même passer pour une journaliste d'une revue prestigieuse, et le prétendu comte passent beaucoup de temps ensemble, notamment à une réunion d'organisation du bal. Lors de cette réunion, ils proposent tous les deux d'ouvrir le bal à la population. L'idée est refusée. Entre-temps, le patron de Charlotte intervient pour avoir son article à tout prix, poussant le conseil royal à mentir plus longtemps que prévu.

Mardi 25 novembre 2025

14:25 • Chantons sous la neige



Violette, une jeune provinciale, arrive à New York où elle a été recrutée comme chanteuse sur une tournée. Malheureusement, le producteurs ont annulé la tournée et Violette se retrouve sans travail et sans logement. Elle se tourne alors vers Hazel, une amie de sa famille. Hazel dirige le cabaret "Chez Fiore" où elle donne sa chance à de nombreux jeunes artistes...

16:00 • Un Noël magique à Noël



Daniel travaille dans une agence de publicité. Il réalise qu'il éprouve peut-être des sentiments pour sa meilleure amie, Tanya, avec qui il passe Noël tous les ans. Malheureusement pour Daniel, Tanya a un nouveau petit ami, Cliff. Elise et son amie, Bonnie, ont toutes les deux leur propre podcast. Alors qu'elles enregistrent ensemble une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année, Daniel les appelle pour avoir des conseils. Le coup de fil est un fiasco, mais Janice, la patronne d'Elise, lui demande de réaliser un podcast pour aider Daniel à conquérir Tanya et à leur faire passer un Noël mémorable à New York. Très vite, un triangle amoureux se forme...

Mercredi 26 novembre 2025

14:25 • Les fées de Noël : un gala à sauver



Tina et ses trois amies de faculté tiennent une boutique d'emballages cadeaux. Cette année, elle se voient confier l'organisation du célèbre gala de Noël dans un lieu emblématique de la ville. Mais la maison Alford est mise en vente, menaçant le bon déroulement du gala. Tina décide d'approcher l'acheteur, Michael Alonzo. Mais leur rencontre à quelques jours de Noël va bouleverser leur destin.

16:00 • Coup de foudre sur une valse de Noël



Leo Monroe, danseur professionnel de danses de salon, est à Paris au chevet de son professeur. Celui-ci souhaite le faire participer au prochain championnat "Pro-amateurs" de Noël. Leo n'ayant plus de partenaire de danse, il fait passer des auditions au cours d'un voyage à New York. Il sélectionne Emma qui vient d'abandonner son poste de comptable dans l'espoir de rendre sa vie plus intéressante. Sous la férule du professeur Henry Fontaine à Paris, Emma découvre les difficultés du métier, ainsi que la beauté de Paris. Elle tombe sous le charme de Leo, mais celui-ci souhaite maintenir avec elle une relation strictement professionnelle.

Jeudi 27 novembre 2025

14:25 • Coup de foudre céleste pour Noël



Monica et Michael, deux anges de Noël, ont pour mission d'unir des âmes sœurs pendant la période festive. Cette année, leur tâche est cruciale : ils doivent réussir à former un couple en seulement quelques jours, sous peine de voir leur service supprimé. Pour relever ce défi, les deux anges devront apprendre à collaborer et à s'adapter aux méthodes de travail de l'autre.

16:00 • La chronique de Noël

Zoé écrit à la chroniqueuse de journal Adora pour l'aider à sauver sa relation avant les fêtes de fin d'année, mais les conseils d'Adora se révèlent désastreux : son petit ami rompt avec elle ! Lorsqu'elle retrouve Adora pour la confronter, elle découvre qu'il s'agit en fait d'un homme. Zoé lui dit qu'elle gardera son secret s'il fait la publicité de son blog d'événements sur le thème de Noël dans la rubrique d'Adora.

Vendredi 28 novembre 2025

14:25 • Un Noël plein d'histoires



Gracie travaille pour un promoteur immobilier. Elle est en charge d'ouvrir un hôtel dans la petite ville d'Happy Hollow. Alors que son entreprise a racheté le terrain d'une ancienne ferme, elle se rend compte que cinq petites parcelles de terrain ont été cédées à des habitants lors d'une tombola organisée par les propriétaires de la ferme en 1965. Elle se met en quête de trouver ces propriétaires afin de sauver le projet d'hôtel, aidée par le bel historien de la ville.

16:00 • Noël à Maple Valley



Erica et sa famille possèdent une propriété dans le Montana. Ils travaillent dans leur ferme et gagnent leur vie grâce au sirop d’érable qu’ils produisent ainsi qu’aux activités de Noël qu’ils organisent, chaque année. Mais le jour où Ina, la matriarche de la famille, annonce qu’elle prend sa retraite, Erica et sa sœur Heidi se voient confier la ferme. Lorsque le voisin leur apprend qu’il s’apprête à vendre sa propriété, Erica y voit une occasion d’agrandir leur terrain et ainsi d’augmenter la production. Mais un beau jour, Aaron, un promoteur immobilier, se rend dans la région à la demande de son père afin de se renseigner sur la propriété en vente. L’arrivée de cet homme va chambouler le quotidien d’Erica. Entre attirance, concurrence et désaccords familiaux, elle va se retrouver confrontée à plusieurs choix qui reposent sur une seule et même question : faut-il suivre la voie du cœur ou celle de la raison ?