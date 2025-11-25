recherche
"Mémoire trouble" avec Pierre Arditi à revoir sur France 3 jeudi 27 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025
"Mémoire trouble" avec Pierre Arditi à revoir sur France 3 jeudi 27 novembre 2025

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Mémoire trouble", une fiction avec Pierre Arditi réalisée par Denis Malleval en 2022.

L'histoire en quelques lignes...

« Il vaut mieux cent coupables dehors qu'un seul innocent en prison. »

Garlat, un ancien flic, est bien d'accord avec cette maxime de Voltaire, mais, confronté à une manipulation de preuves dans l'une de ses anciennes enquêtes, il est obligé de se poser d'autres questions. Il ne se souvient pas. Il y a tellement de choses dont il ne se souvient pas. La mémoire est-elle sélective ? A-t-il vraiment trafiqué des indices ? Alors qui est-il ? Et cet homme en prison, est-il coupable ?

Avec son fils, Nicolas, flic comme lui, Garlat va revenir à Paris et reprendre l'enquête.

Avec : Pierre Arditi (Pierre Garlat), Nicolas Grandhomme (Nicolas Garlat), Florence Muller (Florence Codogno), Clémence Boisnard (Amélie Perrot), Félix Kysyl (Thomas Sentier).

