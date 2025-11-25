recherche
Fictions

"Panique au grand magasin" une fiction inédite diffusée sur TF1 lundi 15 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025 224
À découvrir sur TF1 lundi 15 décembre 2025 à 21:10, "Panique au grand magasin", une fiction inédite écrite par Arnaud Ducret et Tom Villa avec une pléiade de personnalités.

L'histoire en quelques lignes...

L’année dernière la boite de nuit le Passo Club était au bord de la fermeture, mais fut sauvé in extremis et même relancé par Arnaud (Arnaud Ducret) aidé par toute sa famille.

Cette année, c'est le Grand Magasin de la région qui est au bord de la fermeture. Entre crise générale et pression de l'e-commerce, ce rendez-vous mythique du shopping pourrait voir fermer ses portes, sous la pression de la banquière.

Pour l’aider dans cette lourde tâche, le patron du Grand Magasin fait appel à un nouveau Golden Boy : Arnaud qui, en un an, s’est métamorphosé. Fusion de Bernard Tapie et de Philippe Etchebest, il sauve tout ce qu’il touche : une auto-école, une usine, un restaurant… Sa mission sauver ce Grand Magasin et utiliser les fêtes de Noël pour réaliser son chiffre d'affaires et relancer la dynamique.

Épaulé par son bras droit (Tom Villa) ses parents (Michèle Bernier et Lionnel Astier) et une pléiade de Stars qui vont l’aider dans ce "Panique au grand magasin" !

Avec : Victoria Abril, Lionnel Astier, Michèle Bernier, Nikos Aliagas, François-Xavier Demaison, Charlotte De Turckheim, Antoine Duléry, Anny Dupérey, Pierre-François Martin-Laval, Maxime Gasteuil, Mimie Mathy, Gilbert Montagné, Franck Dubosc, François Morel, Daniel Prévost, Jean-Claude Muaka, Élodie Poux, Cartman, Chicandier, Philippe Croizon, Valérie Damidot, Mathieu Madenin, Thomas VDB, Santa, Diane Segard, Steve Tran, Karen Dersé, Philippine Delaire, Krystoff Fluder, Kody, Arnaud Toupense , Yves Pignot, John Rachid, Valentin Reinehr, Thaïs Vauquières, Philippe Vieux, Roro Le Costaud, Swann Périssé, Michel Frenna.

Et avec la participation amicale de Christophe Beaugrand, Faustine Bollaert, Gilles Bouleau, Sonia Devillers, Isabelle Ithurburu, Anne-Elisabeth Lemoine, Marie-Line Méliyi, Mathieu Stefani, Bruce Toussaint.

Publié dans Fictions, Primes à venir
Suivez nous...