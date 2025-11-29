recherche
Fictions

"Mystère au Louvre" à revoir sur T18 lundi 1er décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 304
"Mystère au Louvre" à revoir sur T18 lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à partir de 20:45, T18 proposera une soirée spéciale consacrée au vol des bijoux du Louvre qui débutera par la rediffusion de la fiction "Mystère au Louvre" réalisée en 2017 par Léa Fazer.

L'histoire en quelques lignes...

Mercure est un cambrioleur insaisissable dont la réputation fascine autant qu’elle inquiète. Mais derrière ce pseudonyme redouté se cache une vérité soigneusement protégée : Mercure est en réalité Constance de Coulanges, une voleuse aussi brillante que discrète. Décidée à réaliser un coup d’éclat, Constance s’attaque à un défi à la hauteur de sa légende : dérober la plus célèbre parure conservée au Louvre, un bijou précieux qui attire toutes les convoitises et bénéficie d’une surveillance quasi infaillible.

Pour mener à bien ce projet périlleux, elle s’associe à Frédéric Delage, un funambule séduisant dont les talents acrobatiques offrent à leur entreprise une dimension spectaculaire . Tandis qu’ils élaborent leur plan, l’inspecteur Thénard se lance à la poursuite de Mercure, ignorant encore que la figure criminelle qu’il cherche à démasquer est une femme, ce qui ajoute profondeur et tension au jeu du chat et de la souris.

L’intrigue mêle ainsi mystère, élégance et suspense, en exploitant pleinement le cadre prestigieux du Louvre, dont les galeries, les trésors et les dispositifs de sécurité deviennent les pièces maîtresses d’un récit où chaque mouvement compte.

Entre séduction, ruse et danger permanent, Mystère au Louvre explore les zones d’ombre du génie criminel tout en offrant un thriller raffiné au cœur du plus célèbre musée du monde.

Après la diffusion du téléfilm, Ava Djamshidi proposera un débat avec ses invités. Ils reviendront sur cet événement survenu le 19 octobre dernier où des malfaiteurs ont réussi à s ’introduire dans le musée et voler en quelques minutes des joyaux d’une valeur de 88 millions d’euros.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

29 novembre 2025 - 21:21

Sur le même thème...

&quot;Coup de tête&quot; avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 1er décembre 2025

"Coup de tête" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 1er décembre 2025

29 novembre 2025 - 14:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...