"Mystère au Louvre" à revoir sur T18 lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à partir de 20:45, T18 proposera une soirée spéciale consacrée au vol des bijoux du Louvre qui débutera par la rediffusion de la fiction "Mystère au Louvre" réalisée en 2017 par Léa Fazer.

L'histoire en quelques lignes...

Mercure est un cambrioleur insaisissable dont la réputation fascine autant qu’elle inquiète. Mais derrière ce pseudonyme redouté se cache une vérité soigneusement protégée : Mercure est en réalité Constance de Coulanges, une voleuse aussi brillante que discrète. Décidée à réaliser un coup d’éclat, Constance s’attaque à un défi à la hauteur de sa légende : dérober la plus célèbre parure conservée au Louvre, un bijou précieux qui attire toutes les convoitises et bénéficie d’une surveillance quasi infaillible.

Pour mener à bien ce projet périlleux, elle s’associe à Frédéric Delage, un funambule séduisant dont les talents acrobatiques offrent à leur entreprise une dimension spectaculaire . Tandis qu’ils élaborent leur plan, l’inspecteur Thénard se lance à la poursuite de Mercure, ignorant encore que la figure criminelle qu’il cherche à démasquer est une femme, ce qui ajoute profondeur et tension au jeu du chat et de la souris.

L’intrigue mêle ainsi mystère, élégance et suspense, en exploitant pleinement le cadre prestigieux du Louvre, dont les galeries, les trésors et les dispositifs de sécurité deviennent les pièces maîtresses d’un récit où chaque mouvement compte.

Entre séduction, ruse et danger permanent, Mystère au Louvre explore les zones d’ombre du génie criminel tout en offrant un thriller raffiné au cœur du plus célèbre musée du monde.

Après la diffusion du téléfilm, Ava Djamshidi proposera un débat avec ses invités. Ils reviendront sur cet événement survenu le 19 octobre dernier où des malfaiteurs ont réussi à s ’introduire dans le musée et voler en quelques minutes des joyaux d’une valeur de 88 millions d’euros.