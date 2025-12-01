La fiction "Ardennes" de Josée Dayan avec David Hallyday diffusée sur France 2 mercredi 3 décembre 2025 (vidéo)

Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera la fiction inédite "Ardennes" réalisée par Josée Dayan dans laquelle David Hallyday interprète un psychiatre énigmatique face à la comédienne belge Lubna Azabal.

L'histoire en quelques lignes...

Charmeur et mystérieux, le psychiatre Olivier Rimbaud vit étrangement seul, dans un manoir en Champagne-Ardenne. Il partage son quotidien entre trois activités… Guérir ses patients, faire du profiling pour aider la police à arrêter des criminels sur des affaires hors norme, et cacher ses innombrables secrets, issus d’un passé trouble et inquiétant.

Il se lance sur les traces d'un kidnappeur et tueur en série, tout en aidant à guérir une adolescente qui souffre d'étranges hallucinations.

Dans le même temps, nous découvrons qu'il a changé d'identité, et qu'il passe ses nuits à décoder un mystérieux carnet crypté !

Avec : David Hallyday (Olivier Rimbaud), Lubna Azabal (Anna Charou), Ben Attal (Jeff Perez), Bénédicte Cerutti (Olga), Pol White (Sekou), Samuel Mercer (Inconnu Le Grele), Aminthe Audiard (Zoé)...