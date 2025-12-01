"Scènes de ménages" : prime inédit « La magie de Noël » sur M6 mercredi 3 décembre 2025

Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouveau prime inédit de "Scènes de ménages" : « La magie de Noël ». Voici ce qui va se passer pour vos couples préférés...

Les couples de Scènes de ménages ne vont pas vivre un Noël comme les autres !

Entre Liliane qui percute le vrai Père Noël, Raymond qui réveillonne avec son « lui-enfant », Emma et Fabien qui négocient avec un renne en peluche, Camille qui invite le pire ennemi de Phillipe pour un réveillon sacrément mouvementé et Alice et Sofiane qui fournissent la Mère Noël en cadeaux…

Ce réveillon s’annonce aussi drôle que fantastique !

Voici ce qui va se passer...

Liliane & José

Liliane, véritable danger public au volant, fait cette année une énième victime et finit par renverser… le Père Noël lui -même ! Son traîneau devant être réparé, il est forcé de rester chez le couple quelques temps… et ça, José et Liliane comptent bien en profiter !

Raymond

En fouillant dans ses vieilles décorations de Noël, Raymond tombe sur ses souvenirs d’école… cette soudaine nostalgie fait réapparaître par magie un enfant qui n’est autre que Raymond lui-même ! Entre les versions du vieux grincheux et du petit garnement, la cohabitation des 2 Raymond promet de faire des étincelles !

Emma & Fabien

Pour le Noël des enfants de Bricoflex, Emma et Fabien montent un spectacle de marionnettes. En triant les vieux doudous de Chloé, ils retombent sur une vieille peluche en lambeaux que Chloé adorait : Renne Man. Très vite, le jouet reprend vie et n’y passe pas par 4 chemins : il veut intégrer le spectacle ! Prêt à tout, même à user de méthodes douteuses…

Camille & Philippe

Pour Noël, Camille invite Benson à dîner, l’ennemi juré de Philippe, espérant une réconciliation. Mais Philippe, bien décidé à impressionner son rival, met les petits plats dans les grands. Pensant se faire aider par leur femme de ménage autoritaire et le frère badaud de Camille… le couple s’apprête à vivre un réveillon surnaturel !

Leslie & Léo

En l’absence du Père Noël, trois lutins ont réussi à s’échapper de l’atelier et s’incrustent désormais chez Léo et Leslie. Mais sans eux, Noël est menacé : les enfants risquent de ne pas recevoir leurs cadeaux ! Le couple décide alors d’aider les lutins à tout préparer à temps, mais la tâche s’annonce difficile…

Alice & Sofiane

En plein rush de Noël, Alice et Sofiane gèrent tant bien que mal leur épicerie, aidés (ou pas) par leur frère et sœur respectifs. Mais la vraie surprise arrive avec la Mère Noël, venue récupérer un mystérieux colis…