Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 1er au 5 décembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 1er décembre 2025

14:25 • Le Pôle Nord express

Danielle Prescott, une mère célibataire et web designer acharnée revient dans sa ville natale, Holly Pines, pour les fêtes de fin d'année. Elle compte bien faire découvrir à Paul, son jeune fils, les traditions de Noël de la ville où elle a grandi, notamment le célèbre petit train à vapeur du marché de Noël : le Pôle Nord Express. À son arrivée, Danielle découvre avec déception que le train qu'elle associait au souvenir de son défunt père est à l'abandon. Déterminée à le remettre sur les rails pour Paul et tous les enfants de la ville, elle décide d'agir. Elle renoue alors avec Kevin Vaughn, un ancien camarade de classe et passionné de trains miniatures qui tient une boutique de modélisme. La mission que s'est fixée Danielle se transforme en une quête personnelle et romantique qui l'amène à réévaluer sa vie trépidante en ville. Finalement, elle devra décider si elle veut retourner à sa carrière stressante ou rester à Holly Pines, où l'amour et l'esprit de Noël l'attendent.

16:00 • Un Noël à sauver



Mia Meijer s'attend à ce que sa grand-mère, Ann, remporte le concours de pâtisserie du marché de Noël avec son Kerststol, un pain de Noël fruité. Hélas, sa grand-mère a de mauvaises nouvelles à annoncer à ses proches. Par ailleurs, l'ex-petit ami de Mia est de retour et il apporte son lot de problèmes.

Mardi 2 décembre 2025

14:25 • Joyeux Noël, Docteur Williams !



Hannah, médecin urgentiste, vient de s'installer à Philadelphie. À l'approche de Noël, loin de sa famille, elle se sent un peu seule. Elle croise la route de Wes, infirmier secouriste dévoué, qui s'engage à lui faire découvrir la beauté de la ville et à lui faire oublier son mal du pays. Entre gardes de nuits et appels d'urgences, et sous le regard bienveillant de leurs collègues respectifs, la magie de Noël va opérer entre Hannah et Wes.

16:00 • En route pour Noël



Suite à une annulation de vol, un groupe de 9 inconnus souhaitant se rendre à Denver pour Noël décide de louer un van et d'y aller ensemble. Malgré leurs différences, ils vont apprendre à se connaître et des liens inattendus vont se former, ce qui changera leur vie à tout jamais.

Mercredi 3 décembre 2025

14:25 • Le club de Noël



Veronica n'a plus le choix : cette année, à Noël, elle doit repenser sa vie. Sa rencontre avec le club de Noël, un groupe de personnes célibataires passionnées, comme elle, de cuisine, va lui ouvrir de nouvelles perspectives. Mais il n'est pas toujours simple de prendre le risque de l'amour. Saura-t-elle trouver la recette du bonheur ?

16:00 • À la recherche de la magie de Noël



Harrington Davis fait scandale en déclarant qu’il déteste les fêtes de fin d’année, lui qui a fait fortune avec ses romans de Noël. April, la chargée des relations publiques de sa maison d’édition, le traîne de force dans une tournée promotionnelle afin de sauver la sortie de son prochain livre. Grâce à elle, il va fendre l’armure et redécouvrir la magie de Noël.

Jeudi 4 décembre 2025

14:25 • Mamans Noël



Lorsqu'elles trouvent un bébé dans leur boutique quelques jours avant Noël, accompagné d'un message écrit spécialement pour elles, Erin et Kelly doivent apprendre à conjuguer leur relation de couple et leurs carrières respectives tout en s'occupant d'un nouveau-né de manière inattendue. Alors que le couple décide d'accueillir l'enfant chez elles en attendant son placement définitif ou le retour de sa mère, elles commencent à envisager de l'adopter et se lancent alors dans le tourbillon du placement familial, tout en jonglant avec leurs obligations durant la période la plus chargée de l'année : Noël.

16:00 • Mon miracle de Noël

Kaitlyn et son fils, Adam, retournent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, mort dans un accident quatre ans auparavant. Kaitlyn envisage de vendre leur maison de famille et d’accepter un poste en Europe alors qu’Adam, jusque-là renfermé sur lui-même, s’ouvre aux autres et à la vie. C’est peut-être Matthew, ami d’enfance de feu son mari, qui va la décider à rester…

Vendredi 5 décembre 2025

14:25 • Un Noël givré



Ashley, agente immobilière à New York, revient passer les fêtes de Noël dans sa famille à Idaho Falls. Scott, joueur de hockey ambitieux, est transféré dans la petite équipe locale et espère être vite contacté par une équipe prestigieuse. Leur rencontre va bouleverser leurs plans.

16:00 • Un Noël de feu et de glace



Une journaliste confronte ses anciennes peurs en retournant à la patinoire de sa ville natale pour couvrir une histoire. Grâce à l'aide du propriétaire et de sa jeune fille, elle commence à s'interroger sur son existence.