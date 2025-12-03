"Sans scrupules" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 5 décembre 2025

Vendredi 5 décembre 2025 à 20:55, Arte diffusera la fiction inédite "Sans scrupules" qui raconte l’arrivée d’une jeune journaliste ambitieuse dans le pôle enquête du site d’information racoleur.

L'histoire en quelques lignes...

Après un passage au service des sports, l’ambitieuse Agatha Novak est choisie pour intégrer le pôle enquête de True Newz, un site d’information racoleur.

Elle est envoyée avec Thorsten, un photographe rompu aux méthodes du “journalisme tire-larmes”, dans une petite ville de Hesse où Vanessa Haneder, la fille d’un important chef d’entreprise local, est portée disparue. Arrivée sur place, Agatha se fait éconduire brutalement par le père de l’adolescente et doit se contenter de micro-trottoirs avec les voisins.

Poussée par Thorsten, qui ne recule devant rien pour obtenir le scoop attendu par Andreas Meixner, le très conservateur propriétaire du site, elle parvient à décrocher une interview avec la mère de la disparue. Celle-ci leur parle du petit ami supposé de sa fille, un certain Welat Nail, originaire d’Ouganda et employé dans une maison de retraite...