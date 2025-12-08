Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 8 au 12 décembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 8 décembre 2025

14:25 • Un rendez-vous parfait pour Noël

Annie Lane et Dave Weeks se rencontrent dans un grand hôtel suite à l'annulation de leur vols et tombent amoureux l'un de l'autre pendant une soirée magique. Ils prévoient de se retrouver le lendemain matin car ils prennent le même vol. Malheureusement Dave rate l'avion, victime d'une panne de réveil. Les retrouvailles s'annoncent compliquées car nos deux amoureux n'ont pas pris le temps d'échanger leurs numéros de téléphone.

16:00 • L'héritière de Noël



Alors que Noël approche, Jessica Morgan, une riche héritière, aspire à passer des fêtes de fin d'année reposantes dans la petite ville de Glenbrooke. Là, elle fait la connaissance d'un charmant pompier.

Mardi 9 décembre 2025

14:25 • Un manoir en cadeau



Piper Davis est devenue une autrice à succès à Chicago, après avoir quitté sa ville natale de Kingston Falls. Alors que la dédicace de son dernier livre n'attire pas les foules, elle reçoit une invitation de son ancienne professeure, Margaret Smith. Celle-ci la convie dans sa propriété appelée le Manoir sous le Gui, à Kingston Falls, pour participer à un grand défi de Noël. Sur place, elle retrouve malgré elle son ancien fiancé, Dawson, ainsi que deux autres anciens élèves de Margaret. Les quatre participants au grand défi découvrent alors que le vainqueur du concours se verra offrir le Manoir pour en faire ce qu'il voudra. Piper est alors partagée entre son agente, qui lui demande d'écrire un livre sur cette expérience pour renouer avec le succès, quitte à être négative, et son ex-fiancé avec qui elle semble petit à petit renouer des liens.

16:00 • Les 5 trésors de Noël



Pour rendre hommage à sa grand-mère décédée, Audrey se lance dans une quête pour retrouver les propriétaires de cinq anneaux en or. Avec l'aide de Finn, ils vont se lancer dans une course contre la montre pour que chaque inconnu ait été retrouvé avant le jour de Noël.

Mercredi 10 décembre 2025

14:25 • L'étincelle de Noël



Dani est lieutenante chez les pompiers dans la petite ville de Silver Pines. Très investie et entièrement dévouée à sa tâche, elle néglige cependant sa vie sentimentale. A l'approche de Noël elle décide de relancer la grande cagnotte des pompiers afin d'aider les familles dans le besoin. Elle demande de l'aide à sa sœur Jackie qui profite de l'occasion pour inviter Sasha, une amie photographe talentueuse à passer les fêtes avec elles. Dani est vite séduite, mais échaudée par de précédentes expériences, elle aspire à la sécurité et redoute le côté mondain de Sasha qui a la bougeotte et ne reste jamais longtemps au même endroit.

16:00 • Noël tout feu tout flamme



Depuis le décès de sa femme, Michael consacre tout son temps à sa fille, Lily, et à son travail de pompier. Un jour, son ami, Noah, publie sur internet une vidéo du père et de la fille en train de danser et soudain, c’est la célébrité. Toutes les femmes rêvent de rencontrer le père préféré des Américains. Michael ne se sent pas prêt à sauter le pas, jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard Olivia, la professeure de danse de Lily. Tous deux tombent sous le charme l’un de l’autre, mais la situation n’est pas simple : Olivia a des soucis d’argent et va peut-être devoir aller vivre en Floride et Michael craint que cette nouvelle relation ne vienne perturber sa fille, déjà fragilisée par la mort de sa mère.

Jeudi 11 décembre 2025

14:25 • Un Noël étoilé



Kat, astrophysicienne, voit son rêve de partir dans l'espace disparaître suite à un accident de voiture lui ayant causé des séquelles visuelles. Pour rester active pendant son arrêt, elle suit les conseils de son amie Jenna et va aider l'équipe du planétarium de sa ville à organiser une exposition sur le Soleil. Elle fait la connaissance de David, le conservateur de l'exposition. Une relation professionnelle et romantique commence entre eux.

16:00 • Noël au palace



L'historienne Jessica Cooper se voit confier une exposition retraçant l'histoire de Noël au Plaza. Elle y rencontre Nick, le décorateur de l'hôtel. Ensemble, ils fouillent les archives du Plaza à la recherche des pointes de sapin du siècle dernier. Très vite, ils tombent amoureux, mais Jessica est déjà en couple avec un professeur d'université carriériste. Entre les deux hommes, son cœur balance...

Vendredi 12 décembre 2025

14:25 • Trois Noëls à la maison



A Cherry Lane, trois couples à trois époques différentes s'apprêtent à passer Noël dans la même maison. Regina annonce à ses grands enfants, Winnie et Conrad, qu'elle se remarie et compte vendre la maison. John et Olivia attendent leur permier enfant et subissent la présence envahissante de la famille d'Olivia alors qu'ils n'ont pas fini d'emménager. Enfin, Zian et Mike deviennent famille d'accueil pour une petite fille et attendent quatorze convives la veille de Noël alors que leur cuisine est en chantier...

16:00 • Coup de foudre en cadeau de Noël



L'écrivaine Nora Winters est désormais à la tête d'une société de lifestyle. Pourtant, elle doit à tout prix trouver un partenariat pour sauver son entreprise. Pour ce faire, elle doit écrire une rubrique sur "L'amour à Noël", épaulée par le séduisant photographe Jack Paxton.