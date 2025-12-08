recherche
Fictions

"Haut les cœurs", fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 10 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 décembre 2025 176
"Haut les cœurs", fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 10 décembre 2025

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Haut les cœurs", une fiction de Baptiste Filleul réalisée par Antoine Garceau primée lors du dernier festival de Luchon.

L'histoire en quelques lignes...

Pablo a 60 ans, sa petite-fille Thelma en a 18. Ils ont en commun une rage de changer le monde chevillée au corps. Entre les deux, Victor, fils et père, dont la rage reste à l’intérieur.

Pour comprendre cette famille, il faut revenir en 1985, lorsque Pablo avait 20 ans et qu’il a rencontré Gabrielle et Malika.

Avec d’autres bénévoles et des bénéficiaires, Pablo, Gabrielle et Malika vont faire vivre une antenne de La Cantine solidaire, une association qui distribue des repas aux plus fragilisés.

Certains y trouvent un refuge, d’autres une vocation. Pour Gabrielle, c’est la chance de se libérer du carcan dans lequel elle a grandi et de trouver son propre chemin, pour Malika une arène de combat social, pour Pablo un havre dans sa vie de musicien bohème.

Ces trois figures d’engagement forment une bande de jeunes pétris d’idéaux qui va grandir, se renforcer, s’abîmer parfois, sur plusieurs décennies. C’est aussi un triangle amoureux lié par un mensonge : un enfant, né à l’abri des regards...

Avec : Alyzée Costes (Gabrielle), Sawsan Abès (Malika), Eugène Marcuse (Pablo)

Avec la participation de Anne Charrier (Andrée), Jeanne Rosa (Liliane), Alysson Paradis (Muriel), Nicolas Grandhomme (Georges), Jérôme Pouly (Aimé), Jhos Lican (Cloclo), Pierre Perrier (Victor)...

Dernière modification le lundi, 08 décembre 2025 12:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

08 décembre 2025 - 12:47

Sur le même thème...

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 8 au 12 décembre 2025

Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 8 au 12 décembre 2025

08 décembre 2025 - 11:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...