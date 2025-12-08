"Haut les cœurs", fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 10 décembre 2025

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Haut les cœurs", une fiction de Baptiste Filleul réalisée par Antoine Garceau primée lors du dernier festival de Luchon.

L'histoire en quelques lignes...

Pablo a 60 ans, sa petite-fille Thelma en a 18. Ils ont en commun une rage de changer le monde chevillée au corps. Entre les deux, Victor, fils et père, dont la rage reste à l’intérieur.

Pour comprendre cette famille, il faut revenir en 1985, lorsque Pablo avait 20 ans et qu’il a rencontré Gabrielle et Malika.

Avec d’autres bénévoles et des bénéficiaires, Pablo, Gabrielle et Malika vont faire vivre une antenne de La Cantine solidaire, une association qui distribue des repas aux plus fragilisés.

Certains y trouvent un refuge, d’autres une vocation. Pour Gabrielle, c’est la chance de se libérer du carcan dans lequel elle a grandi et de trouver son propre chemin, pour Malika une arène de combat social, pour Pablo un havre dans sa vie de musicien bohème.

Ces trois figures d’engagement forment une bande de jeunes pétris d’idéaux qui va grandir, se renforcer, s’abîmer parfois, sur plusieurs décennies. C’est aussi un triangle amoureux lié par un mensonge : un enfant, né à l’abri des regards...

Avec : Alyzée Costes (Gabrielle), Sawsan Abès (Malika), Eugène Marcuse (Pablo)

Avec la participation de Anne Charrier (Andrée), Jeanne Rosa (Liliane), Alysson Paradis (Muriel), Nicolas Grandhomme (Georges), Jérôme Pouly (Aimé), Jhos Lican (Cloclo), Pierre Perrier (Victor)...