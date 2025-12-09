recherche
Fictions

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 décembre 2025 83
La fiction "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi" avec Muriel Robin à revoir sur NOVO 19 mercredi 10 décembre 2025

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera la fiction "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi" réalisée en 2018 par Yves Rénier avec Muriel Robin.

L'histoire en quelques lignes...

Le lundi 10 septembre 2012, après 47 ans de mariage, Jacqueline Sauvage tue son époux Norbert de trois balles dans le dos.

Débute alors l'une des affaires judiciaires françaises les plus médiatisées de ces dernières années. Jacqueline Sauvage dit avoir vécu un calvaire auprès de cet homme violent, qui la frappait et abusait d'elle ainsi que de ses filles, avant de mettre un terme définitif à son enfer.

Un premier procès a lieu, à l'issue duquel elle est déclarée coupable et condamnée à de la prison. Elle fait appel.

Pendant ce temps, une polémique se développe. Un grand nombre de Français avouent leur incompréhension devant ce verdict...

Publié dans Fictions, Mercredi
Suivez nous...