Soirée "Meurtres à…" régionalisée sur France 3 jeudi 10 décembres 2025, les épisodes diffusés par régions

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:10, pour la première fois, l’offre régionale de France Télévisions propose plusieurs films "Meurtres à…" régionalisés : à chacun son meurtre !

Comme il y a autant de manières de cuisiner, y a-t-il autant de manières de tuer d’une région à l’autre ? À vous de voir et de comparer…

Chaque antenne diffuse un épisode ancré dans les plus beaux paysages de sa région et invite le public à plonger au cœur d’une intrigue locale, digne des polars les plus palpitants !

France 3 Paris Île-de-France, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire



Meurtres à Orléans

Charlotte Marat, capitaine de police tout juste débarquée de Paris, assiste au défilé des fêtes johanniques quand, soudain, la jeune fille qui interprète la figure historique de Jeanne d’Arc s’effondre au sol, touchée par une flèche en plein cœur. Rapidement un rapprochement est fait entre ce meurtre et une blessure de Jeanne d’Arc lors de la bataille pour libérer Orléans en 1429… C’est avec l’aide du capitaine Philippe Cransac, son gendre amateur d’histoire médiévale, que Charlotte va mener l’enquête.

France 3 Hauts-de-France, Bretagne et Normandie



Meurtres en Cotentin

Le cadavre d’un notable est retrouvé sur un lit de genêts en fleurs dans un étang de la lande sauvage du Nord Cotentin. Dans cette presqu’île où tout le monde se connaît, l’affaire fait grand bruit, au moins autant que la rumeur du retour de la Dame Blanche que plusieurs personnes disent avoir aperçue. Cette légende locale tenace prétend que le spectre d’une femme assassinée jadis hanterait la région pour conduire à la mort ceux qui ont le malheur de croiser sa route.

Diffusion sur France 3 Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

Meurtres à Colmar

Étienne Ronsard, chirurgien humanitaire, se rend à Colmar pour comprendre les circonstances de la mort de son fils Gilles, chef de brigade de la crim de la ville. À peine arrivé sur place, il trouve le cadavre d’un homme, affublé d’un étrange costume d’inspiration médiévale. Anaïs Lacombe, nouvelle cheffe de la brigade, interroge Étienne comme témoin. Quand elle découvre son identité, elle se trouble. En effet, elle pense que le fils d’Étienne, Gilles Ronsard, est responsable de la mort de son fiancé, également membre de la brigade. Les conclusions de l’enquête montrent que le jeune homme conduisait sous l’emprise de stupéfiants lors de l’accident, des résultats qu’Étienne remet en cause. Gilles n’était pas un drogué. L’affaire est classée. Pourtant, Étienne sait qu’il n’est jamais trop tard, il espère parvenir à convaincre Anaïs d’ouvrir à nouveau le dossier de ce tragique accident…

France 3 Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Meurtres à Carcassonne

Le corps de Solange Dorval est retrouvé devant la basilique Saint-Nazaire à Carcassonne. Les images de vidéosurveillance montrent le tueur revêtu d’une cape sur laquelle est brodée la croix des anciens Templiers. Pour le lieutenant de police Angélique Demange, contrainte de faire équipe avec son ex-mari, Raphaël Leprince, c'est le début d'une enquête tumultueuse qui pourrait bien les mener sur la piste du trésor de Rennes-le-Château...

France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse

Meurtres à Porquerolles

Le corps sans vie d’une femme de 60 ans est découvert sur la plage de l’Alycastre à Porquerolles. Elisabeth Carlson était une artiste peintre et une figure admirée de l’île. Son corps gisant au pied de la falaise évoque la Lycastre, le fameux dragon de la légende qui a donné son nom à la baie. Arnaud Taillard, le très sérieux substitut du procureur, lui-même enfant du pays, va devoir mener l’enquête avec Charlie Landowski, une fantasque commandante de police fraîchement mutée de Seine-Saint-Denis.