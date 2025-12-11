recherche
Inédit : "Meurtres en pays catalan" avec Barbara Cabrita et Quentin Faure sur France 3 samedi 13 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 décembre 2025
Inédit : "Meurtres en pays catalan" avec Barbara Cabrita et Quentin Faure sur France 3 samedi 13 décembre 2025

Samedi 13 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres en pays catalan", une fiction inédite réalisée par July Hygreck avec Barbara Cabrita et Quentin Faure dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Le cadavre d’une femme est retrouvé entouré de serpents lors d’une expédition spéléologique.

Lionel Orphus, inspecteur en charge de l’enquête, doit collaborer avec Eléonore Vallance, son amour de jeunesse.

Deux jours plus tard, une deuxième femme est retrouvée morte dans des circonstances similaires, laissant entrevoir un tueur aussi méthodique qu'énigmatique.

Avec : Barbara Cabrita (Eléonore Vallance), Quentin Faure (Lionel Orphus), Noé Besin (Hugo Gabacho), Jeanne Bazelaire de Lesseux (Léa Ruiz), Tom Hygreck (Lazare), Stéphanie Dussine (Isabelle Lazare), Magdi Haddaoui-Gonzalez (Jacob), Uma Jounin (Chloé), Julien Sabaté-Ancora (Léon Bara), Aude Evellier (Wendy), Tatiana Ganoza Iparraguirre (Victoria Bara),Magali Muxart (Sandrine), Lydie Melki (Manon Delsol), Laurence Huby (Manager), Florent Bigot de Nesles (Soler), Vanessa Dolmer Jounin (Maud), Jean-Paul Bibé (gérant club libertin), Jordan Jimenez-Lopez (vendeur Vivarium), Charo Beltran (concierge Bara)

Dernière modification le jeudi, 11 décembre 2025 10:43
&quot;Le vent se lève&quot; du Studio Ghibli diffusé sur France 4 samedi 13 décembre 2025

Suivez nous...