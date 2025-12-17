recherche
"La souffleuse de verre" à revoir sur Arte vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 137
"La souffleuse de verre" à revoir sur Arte vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

Dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, deux sœurs tentent de reprendre l’atelier de verrerie paternel... et inventent les boules de Noël. Une émouvante histoire d'émancipation à (re)découvrir sur Arte vendredi 19 décembre 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Noël 1890, dans la forêt de Thuringe, dans le centre de l’Allemagne. À la mort brutale de leur père, le seul parent qui leur restait, Marie et Johanna Steinmann se retrouvent dans le plus grand dénuement.

Marie, la plus jeune, souhaite reprendre la verrerie familiale où elle a reçu une solide formation. Mais la masculine corporation des souffleurs de verre s’y oppose, contraignant les orphelines à accepter des emplois ingrats et mal payés.

Johanna se met au service du marchand Friedhelm Strobel, tandis que Marie voit son talent artistique exploité par Wilhelm Heimer, un confrère de son père.

Confrontées à l’injustice, les deux sœurs se rapprochent et trouvent ensemble la force de se rebeller…

Sœurs contre tous

Adapté du roman de Petra Durst-Benning, La souffleuse de verre raconte une émouvante histoire d’émancipation, centrée sur deux figures féminines fortes s’élevant contre les règles de la société étriquée de leur temps. Car dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, il est tout bonnement interdit aux femmes de souffler le verre, et encore plus de suggérer de nouveaux modèles d'objets. Courageuses et obstinées, Marie et Johanna vont réussir en inventant… les boules de Noël – des créations qui ne font pas d'ombre aux autres verreries de la région.

Un conte à la Dickens, doté de décors magnifiquement éclairés.

Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 12:02
Suivez nous...