"Meurtres en Périgord vert" sur France 3 samedi 20 décembre 2025

Samedi 20 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres en Périgord vert", une fiction réalisée par Muriel Aubin avec Andréa Furet, Adrien Rob, Annelise Hesme et Christine Citti.

L'histoire en quelques lignes...

À Tourtoirac, petite commune du Périgord, Isabelle Maurin, récemment couronnée reine d'Araucanie, est retrouvée décapitée dans les jardins du château dont elle venait d'hériter. Emma Lambert, jeune lieutenante de police de Bordeaux, est envoyée pour mener l'enquête aux côtés de Sacha Besson, lieutenant de gendarmerie local. Emma, transgenre, cache qu'elle est la fille de Julie Dupuy, médecin et maire du village, avec qui elle entretient une relation tendue.

Alors que d'autres meurtres semblent liés à la succession du royaume d'Araucanie, fondé au XIXe siècle par Antoine de Tounens, Emma et Sacha devront démêler une affaire où chacun dissimule sa véritable identité. Entre mystères historiques et secrets personnels, ils devront également faire face à leurs sentiments naissants. Une enquête qui va permettre à chacun de révéler qui il est vraiment !

Avec Andréa Furet (Emma Lambert), Adrien Rob (Sacha Besson), Annelise Hesme (Julie Dupuy), Christine Citti (Commandante Roussin), Nicky Marbot (Sébastien Lambert), Alix Benezech (Zoé Colvert), Clara Simpson (Victoria Jackson), Benoît Joubert (Gendarme Christophe), Raphaëlle Agogué (Isabelle Maurin), Sava Lolov (Amaury de Nayac), Oscar Copp (Fred Belleck), Sarah Gfeller (Paola Nahuelpan), Pablo Valledor (Lautaro Nahuelpan)... 

Et avec la participation exceptionnelle de Frédérick Bousquet (Nicolas Fabre).

