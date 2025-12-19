recherche
Épisode inédit de "Mystères au paradis" sur France 3 dimanche 21 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 19 décembre 2025
Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un épisode inédit de la série "Mystères au paradis" : « Noël passé, futur et présent ».

À Shipton Abbot, Humphrey et Esther enquêtent sur une série de cambriolages aussi étranges qu’inquiétants : rien n’a été volé, mais à chaque fois un tas de cendres est retrouvé. Une affaire mystérieuse à résoudre avant Noël.

L'histoire en quelques lignes...

Humphrey et Esther doivent trouver le coupable de cambriolages effectués au cours de la même nuit dans quatre habitations différentes. Chose étonnante, rien n'a été volé au cours de ces effractions, mais un petit tas de cendres est systématiquement retrouvé sur les lieux.

La pression est forte, car le poste de Shipton Abbot est soumis à une évaluation et l'équipe doit fournir des résultats positifs.

