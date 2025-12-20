"Superpapa" avec Michaël Youn et Jenifer à revoir sur TF1 lundi 22 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 22 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir la fiction "Superpapa" réalisée par Sophie Boudre avec Michaël Youn, Jenifer et Virginie Hocq dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les yeux de son fils Victor, 15ans, Christophe Perrot est un « control freak » depuis la mort de sa femme, il y a quatre ans.

Lorsqu’un désistement est annoncé parmi les accompagnateurs de la « classe de neige » juste avant les vacances de Noël, Christophe s’incruste au grand désarroi de son fils et de la prof de musique, adorée des élèves : Marina.

Christophe, lui, est rassuré jusqu’au moment où un mystérieux don lui tombe dessus : il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils adoré. Sa vie si bien rangée tourne alors au cauchemar…

Avec : Michaël Youn (Christophe), Jenifer (Marina), Virginie Hocq (Isabelle), Ludovik (JB Moulasse), Gabriel Diefenthal (Victor), Mitty Hazanavicius (Lola), Alexandre Taba (Max), Juliette Mabilat (Bertille), Mamadou Haidara (Hakim), Colombe Ducrot (Anne-Cha), Louna Robin (Aïcha), Pascale D'Inca (José), Nicolas Jacques (Pierre Anciel), Patrice Sandeau (Médecin urgentiste), Eglantine Eméyé (Jeanne), Yves Mayet (Le médecin).