"Superpapa" avec Michaël Youn et Jenifer à revoir sur TF1 lundi 22 décembre 2025 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Dans les yeux de son fils Victor, 15ans, Christophe Perrot est un « control freak » depuis la mort de sa femme, il y a quatre ans.
Lorsqu’un désistement est annoncé parmi les accompagnateurs de la « classe de neige » juste avant les vacances de Noël, Christophe s’incruste au grand désarroi de son fils et de la prof de musique, adorée des élèves : Marina.
Christophe, lui, est rassuré jusqu’au moment où un mystérieux don lui tombe dessus : il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils adoré. Sa vie si bien rangée tourne alors au cauchemar…
Avec : Michaël Youn (Christophe), Jenifer (Marina), Virginie Hocq (Isabelle), Ludovik (JB Moulasse), Gabriel Diefenthal (Victor), Mitty Hazanavicius (Lola), Alexandre Taba (Max), Juliette Mabilat (Bertille), Mamadou Haidara (Hakim), Colombe Ducrot (Anne-Cha), Louna Robin (Aïcha), Pascale D'Inca (José), Nicolas Jacques (Pierre Anciel), Patrice Sandeau (Médecin urgentiste), Eglantine Eméyé (Jeanne), Yves Mayet (Le médecin).