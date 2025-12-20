recherche
Fictions

"Superpapa" avec Michaël Youn et Jenifer à revoir sur TF1 lundi 22 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 180
"Superpapa" avec Michaël Youn et Jenifer à revoir sur TF1 lundi 22 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 22 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir la fiction "Superpapa" réalisée par Sophie Boudre avec Michaël Youn, Jenifer et Virginie Hocq dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les yeux de son fils Victor, 15ans, Christophe Perrot est un « control freak » depuis la mort de sa femme, il y a quatre ans.

Lorsqu’un désistement est annoncé parmi les accompagnateurs de la « classe de neige » juste avant les vacances de Noël, Christophe s’incruste au grand désarroi de son fils et de la prof de musique, adorée des élèves : Marina.

Christophe, lui, est rassuré jusqu’au moment où un mystérieux don lui tombe dessus : il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils adoré. Sa vie si bien rangée tourne alors au cauchemar…

Avec : Michaël Youn (Christophe), Jenifer (Marina), Virginie Hocq (Isabelle), Ludovik (JB Moulasse), Gabriel Diefenthal (Victor), Mitty Hazanavicius (Lola), Alexandre Taba (Max), Juliette Mabilat (Bertille), Mamadou Haidara (Hakim), Colombe Ducrot (Anne-Cha), Louna Robin (Aïcha), Pascale D'Inca (José), Nicolas Jacques (Pierre Anciel), Patrice Sandeau (Médecin urgentiste), Eglantine Eméyé (Jeanne), Yves Mayet (Le médecin).

Dernière modification le samedi, 20 décembre 2025 12:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les trésors des grands magasins&quot; dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 22 décembre 2025

"Les trésors des grands magasins" dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 22 décembre 2025

20 décembre 2025 - 12:55

Sur le même thème...

Le film &quot;Princesse Mononoké&quot; du Studio Ghibli sur France 4 lundi 22 décembre 2025

Le film "Princesse Mononoké" du Studio Ghibli sur France 4 lundi 22 décembre 2025

20 décembre 2025 - 12:47

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 20 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 20 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

19 décembre 2025 - 18:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...