"Meurtres au paradis" résumé des épisodes diffusés lundi 22 décembre 2025 sur France 2

Lundi 22 décembre 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Meurtres au paradis" : « Noël aux Caraïbes » et « Qui veut tuer le Père Noël ? ».

À l'occasion des fêtes de fin d'année, France 2 rediffuse deux épisodes de la série "Meurtres au paradis" sur le thème de Noël.

21:10 • Noël aux Caraïbes

Philip Carlton, un riche homme d’affaires, se suicide lors d’une fête organisée dans sa somptueuse villa de Sainte-Marie. Sur lui, les policiers retrouvent son portable, contenant un message d’adieu qui ne laisse planer aucun doute.

L’affaire semble donc résolue, et chacun retourne à ses préparatifs de Noël. Mais le lendemain, à Londres, un jeune chauffeur de taxi reçoit une mystérieuse carte de vœux avec le message suivant : « Philip Carlton a été assassiné »…

22:40 • Qui veut tuer le Père Noël ?

Un homme en costume de Père Noël est retrouvé mort sur la plage, une balle en plein cœur. Peu après, un deuxième Père Noël est tué de la même façon.

Lorsqu'un troisième Père Noël se présente au poste avec une blessure par arme au bras, l'équipe de policiers est perplexe. Qui peut bien vouloir la mort du Père Noël ? Et qui pourra résoudre l'affaire, maintenant que l'inspecteur Parker est parti ?

Par chance, l'inspecteur londonien Mervin Wilson, en vacances à Sainte-Marie à ce moment-là, est réquisitionné par son chef pour mener l'enquête. Encore faut-il qu'il y mette du sien et dépasse son agacement face au fonctionnement et au rythme de l'île, bien éloignés de l'agitation londonienne à laquelle il est habitué.