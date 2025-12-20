"Le prix de la vérité" avec Mimie Mathy et Mathieu Delarive sur NOVO 19 lundi 22 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le prix de la vérité" une fiction réalisée par Emmanuel Rigaut avec Mimie Mathy et Mathieu Delarive.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Célia Moreau, une jeune femme, est retrouvé dans la piscine d'un hôtel de luxe à Saint-Paul-de-Vence. La gendarmerie locale, sous la pression de notables qui souhaitent éviter tout scandale, est prête à classer l'affaire comme un tragique accident dû à une soirée trop arrosée.

C'est alors qu'arrive la capitaine Marie Jourdan (Mimie Mathy), dépêchée de la PJ de Lyon. Elle affirme immédiatement, et sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit d'un meurtre.

Marie Jourdan est obligée de faire équipe avec le capitaine de gendarmerie Paul Danceny (Mathieu Delarive).

Leur collaboration commence dans la méfiance... Marie Jourdan est directe, cynique et utilise des méthodes parfois peu orthodoxes. Elle semble avoir une motivation personnelle très forte pour résoudre cette affaire (on découvre plus tard qu'elle a un lien familial avec la victime). Paul Danceny est plus discipliné, mais se retrouve déstabilisé par cette enquêtrice atypique qui bouscule les codes locaux.