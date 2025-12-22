Deux épisodes de "Poulets grillés" à revoir sur France 3 mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la collection "Poulets grillés" avec Barbara Cabrita et Hubert Delattre.

Cette collection de fictions suit la commandante Anne Capestan, une policière autrefois brillante de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Lyon, tombée en disgrâce après une grave erreur professionnelle.

Elle est mutée à la tête de la 4ᵉ brigade, une unité policière très particulière où sont affectés tous les officiers considérés comme des « bras cassés » : alcooliques, dépressifs ou jugés inadaptés.

En dépit de leur image peu valorisante, Anne et son équipe sont entraînés dans des enquêtes policières d’une grande complexité, ponctuées de crimes singuliers, de mystères et de rebondissements teintés d’humour.

21:10 Épisode 3 Les secrets de l'hôtel

Qui a tué Sofia Popova, la femme de ménage du charmant hôtel tenu par la famille Leroy ?

Une nouvelle enquête pour la 4e brigade. Capestan compte bien prouver que son équipe de bras cassés n’est pas dénuée de talents. Et ce malgré les réserves de sa hiérarchie qui peine à croire qu’il s’agisse bien d’un meurtre et non d’un simple accident. Plus aucun doute n’est permis lorsque survient une seconde victime, dont la principale suspecte n’est autre qu’une des leurs : Eva !

Le temps presse pour démasquer le tueur qui rôde dans cet hôtel et prouver ainsi l’innocence de leur collègue.

22:40 Épisode 2 La belle et le clochard

Toutes les polices de Lille sont mobilisées pour retrouver Cindy Joly, une jeune femme ancienne influenceuse qui a été enlevée. Toutes sauf une, la commandante Capestan et ses poulets de la 4e Brigade, qui se voient confier la tâche ingrate d’une constatation sur la mort apparemment anodine d’un SDF, Bernard Pouilloux.

Mais les apparences peuvent parfois être trompeuses. Alors que, pour les « poulets », il en va de la dignité de Bernard, ils vont rapidement découvrir que les deux enquêtes sont potentiellement liées. D’un centre hippique en passant par une parade déguisée à rollers, Capestan et son ex, Zac, en charge de l’enquête sur la disparition, vont se livrer à une course de vitesse pour comprendre ce qui a bien pu arriver à Cindy et Bernard.