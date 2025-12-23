Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 jeudi 25 décembre 2025

Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 6x01 Les régates

Sur une plage autour du lac d’Annecy, un promeneur aperçoit au loin l’épave d’un voilier brûlé. Ramené à quai, le corps d’une jeune fille est retrouvé à l’intérieur. Il semblerait qu’un jeune homme était à bord avec elle, mais aucune trace de celui-ci. La nature criminelle de l’incendie ne fait aucun doute : de l’essence a été versée sur le pont. La victime s’appelait Cassiopée, elle avait 17 ans, le jeune homme, Virgile, 21 ans.

Que faisait une mineure en pleine nuit sur un voilier au milieu du lac ? Est-ce que le corps de Virgile a été emporté au fond du lac, ou est-ce qu’il est toujours vivant quelque part dans la nature ? Les deux adolescents étaient-ils visés, ou Cassiopée est-elle une victime colatérale ?

Cassandre et son équipe se trouvent face à un crime étrange et mystérieux, en pleine saison touristique, où dans quelques semaines doit se tenir la régate la plus importante de la région, la Coupe de la Ville d’Annecy, un événement aux enjeux touristiques et financiers conséquents.

22:45 Épisode 4x01 Une vie meilleure

En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs, qui prend le tribunal en otage. L'individu réclame justice pour sa fille Irina.

Dès lors, une véritable course contre la montre s'engage pour Cassandre et son équipe, qui disposent de douze heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina. S'ils échouent, l'homme se fera exploser, et ses otages avec lui.

Entre Pascal Roche, prêt à tout pour sauver sa mère, et un homme lui aussi prêt à tout en mémoire de sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre...