recherche
Fictions

Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 jeudi 25 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 décembre 2025 154
Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 jeudi 25 décembre 2025

Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 6x01 Les régates

Sur une plage autour du lac d’Annecy, un promeneur aperçoit au loin l’épave d’un voilier brûlé. Ramené à quai, le corps d’une jeune fille est retrouvé à l’intérieur. Il semblerait qu’un jeune homme était à bord avec elle, mais aucune trace de celui-ci. La nature criminelle de l’incendie ne fait aucun doute : de l’essence a été versée sur le pont. La victime s’appelait Cassiopée, elle avait 17 ans, le jeune homme, Virgile, 21 ans.

Que faisait une mineure en pleine nuit sur un voilier au milieu du lac ? Est-ce que le corps de Virgile a été emporté au fond du lac, ou est-ce qu’il est toujours vivant quelque part dans la nature ? Les deux adolescents étaient-ils visés, ou Cassiopée est-elle une victime colatérale ?

Cassandre et son équipe se trouvent face à un crime étrange et mystérieux, en pleine saison touristique, où dans quelques semaines doit se tenir la régate la plus importante de la région, la Coupe de la Ville d’Annecy, un événement aux enjeux touristiques et financiers conséquents.

22:45 Épisode 4x01 Une vie meilleure

En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs, qui prend le tribunal en otage. L'individu réclame justice pour sa fille Irina.

Dès lors, une véritable course contre la montre s'engage pour Cassandre et son équipe, qui disposent de douze heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina. S'ils échouent, l'homme se fera exploser, et ses otages avec lui.

Entre Pascal Roche, prêt à tout pour sauver sa mère, et un homme lui aussi prêt à tout en mémoire de sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les aventuriers de l'Égypte antique&quot; sur France 5 jeudi 25 décembre 2025

"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 25 décembre 2025

23 décembre 2025 - 11:55

Sur le même thème...

Deux épisodes de &quot;Poulets grillés&quot; à revoir sur France 3 mercredi 24 décembre 2025

Deux épisodes de "Poulets grillés" à revoir sur France 3 mercredi 24 décembre 2025

22 décembre 2025 - 11:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...