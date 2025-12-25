Inédit : "Meurtres à Saint-Martin" sur France 3 samedi 27 décembre 2025

Samedi 27 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Saint-Martin", une fiction inédite réalisée par François Guérin avec Fabrice Deville et Aude Legastelois Bidé dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Suite à la découverte d’un homme assassiné sur la petite île déserte de Tintamarre, au large de Saint-Martin, le capitaine Tom Firmain est obligé de travailler avec l’inspectrice Merlene Van de Voort de la police hollandaise, avec qui il a un vieux contentieux.

Au terme d’une enquête entre l’univers légendaire des pirates et la mythologie des Taïnos (les descendants des Indiens Caraïbes et des esclaves), nos deux policiers vont résoudre l’affaire et faire échouer un projet insensé.

D’abord opposés jusque dans leurs pratiques de flics, Merlene et Tom vont apprendre à s’apprécier.

Avec : Fabrice Deville (Tom Firmain), Aude Legastelois Bidé (Merlene Van de Voort), Laurence Joseph (Calypso), Julien Béramis (Paco), Yannig Samot (Sous-préfet Tolbiac), Philippe Caroit (Pasteur), Sohée Monthieux (Maria), Supayass Play’re (Barbarossa), Meddy Guillebaut (Krig), Ludovic Potony (Lopez), Anita Gillier (Jones), Alain Théophile (Varnec), Cédric Jean-Pierre (Kendy), Martin Nicolau (Léo), Kate Richardson (patronne du restaurant), Manon Doranges (femme plage), Yajahira Flemming (réceptionniste hôtel)