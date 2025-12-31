recherche
Fictions

"Maître Conti - La vérité du mensonge" à revoir sur Arte vendredi 2 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 31 décembre 2025 150
"Maître Conti - La vérité du mensonge" à revoir sur Arte vendredi 2 janvier 2026

La célèbre avocate Anna Conti revient pour une nouvelle enquête après l’étrange tentative de braquage d’une banque commise par un père de famille. À revoir sur Arte vendredi 2 janvier 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu’il menait une double vie de famille auprès de deux femmes qui ignoraient l’existence l’une de l’autre, Frank Stolpe est arrêté après un braquage raté dans une banque. Son secret éclate alors au grand jour, mais son mobile reste mystérieux.

Jouissant de bons revenus, il a dérobé un bijou de peu de valeur, et seulement armé d’un jouet en plastique. Plaidant l’acte impulsif qu’il ne peut expliquer, l’accusé écope d’une peine avec sursis, grâce à la défense de la célèbre avocate Anna Conti. Mais le verdict ne convainc pas l’intransigeante procureure Henry Mahn, une ancienne stagiaire de Me Conti. Laquelle, après quelques recherches, établit un lien entre cette affaire et un autre braquage, non élucidé, qui avait entraîné la mort d’un homme.

Alors que Frank Stolpe clame son innocence, l’avocate commence à douter… Elle qui exige une honnêteté absolue de ses clients, peut-elle lui faire confiance ?

Haute volée

Réhabilitée, après une sulfureuse affaire de mœurs, dans l’épisode précédent (Une femme, deux visages), la brillante avocate hambourgeoise Anna Conti revient au prétoire pour une nouvelle affaire de haute volée.

Porté par l’ardeur de l’héroïne incarnée par Désirée Nosbusch, le deuxième et haletant épisode de la nouvelle série judiciaire coproduite par ARTE et la ZDF.

Dernière modification le mercredi, 31 décembre 2025 13:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le grand top 20 du Petit Q&quot; par Willy Papa sur TMC vendredi 2 janvier 2026

"Le grand top 20 du Petit Q" par Willy Papa sur TMC vendredi 2 janvier 2026

31 décembre 2025 - 13:19

Sur le même thème...

Le film &quot;Zootopie&quot; des studios Disney à revoir sur M6 vendredi 2 janvier 2026

Le film "Zootopie" des studios Disney à revoir sur M6 vendredi 2 janvier 2026

31 décembre 2025 - 12:54

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...