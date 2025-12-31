"Maître Conti - La vérité du mensonge" à revoir sur Arte vendredi 2 janvier 2026

La célèbre avocate Anna Conti revient pour une nouvelle enquête après l’étrange tentative de braquage d’une banque commise par un père de famille. À revoir sur Arte vendredi 2 janvier 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu’il menait une double vie de famille auprès de deux femmes qui ignoraient l’existence l’une de l’autre, Frank Stolpe est arrêté après un braquage raté dans une banque. Son secret éclate alors au grand jour, mais son mobile reste mystérieux.

Jouissant de bons revenus, il a dérobé un bijou de peu de valeur, et seulement armé d’un jouet en plastique. Plaidant l’acte impulsif qu’il ne peut expliquer, l’accusé écope d’une peine avec sursis, grâce à la défense de la célèbre avocate Anna Conti. Mais le verdict ne convainc pas l’intransigeante procureure Henry Mahn, une ancienne stagiaire de Me Conti. Laquelle, après quelques recherches, établit un lien entre cette affaire et un autre braquage, non élucidé, qui avait entraîné la mort d’un homme.

Alors que Frank Stolpe clame son innocence, l’avocate commence à douter… Elle qui exige une honnêteté absolue de ses clients, peut-elle lui faire confiance ?

Haute volée

Réhabilitée, après une sulfureuse affaire de mœurs, dans l’épisode précédent (Une femme, deux visages), la brillante avocate hambourgeoise Anna Conti revient au prétoire pour une nouvelle affaire de haute volée.

Porté par l’ardeur de l’héroïne incarnée par Désirée Nosbusch, le deuxième et haletant épisode de la nouvelle série judiciaire coproduite par ARTE et la ZDF.