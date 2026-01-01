recherche
"Enquête parallèle - Liberté, Egalité, Fraternité", épisode inédit sur France 3 samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Enquête parallèle" avec Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

L'histoire en quelques lignes...

Dans la salle d’une jolie mairie, Colette, pour une fois, est intimidée. Entourée de Fred, Rosa, Manu et quelques invités, elle attend le maire pour recevoir une subvention destinée à soutenir son action en faveur des femmes victimes de violences conjugales.

Colette n’aime pas les honneurs et a hâte que la cérémonie se termine, mais le maire est en retard… Et pour cause, il vient d’être retrouvé mort dans son jardin, tué d’une balle dans le dos.

Chez les habitants de la petite ville, c’est la stupeur… malgré quelques détracteurs, il était aimé de tous. Mais depuis plusieurs années les agressions contre les élus se multiplient, et celle-ci a été fatale.

Avec : Florence Pernel (Fred Chaperot), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Macha Meril (Colette Chaperot), Frederique Tirmont (Pauline Dore), Jessyrielle Massengo (Rosa),  Isabelle Vitari (Commandante Bellot), Pauline Bression (Elodie Serval), Matthias Van Khache (Jérôme Serval), Pasquale d'Inca (Michel Chaton), Christophe Heraut (Pierre Fournier), Véronique Kapoïan (Nicole Granget), Elise Tielrooy (Elise Guerin), Nadia Larbiouene (Valérie Chotard), Franck Adrien (Edouard Tribois),  Noël Faure (Gendarme Pourvain)

