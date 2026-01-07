recherche
Inédit de "César Wagner" sur France 2 vendredi 9 janvier 2026 : « On a tué Dalida »

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 228
Inédit de "César Wagner" sur France 2 vendredi 9 janvier 2026 : « On a tué Dalida »

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera le 12ème épisode de la collection "César Wagner" dans lequel le plus hypocondriaque des capitaines de police va devoir résoudre le meurtre d'une jeune danseuse dans l'un des cabarets les plus célèbres de France. 

Épisode 12  On a tué Dalida

Le Royal Palace de Kirrwiller, haut lieu du music-hall en Alsace, et sa troupe s’apprêtent à enflammer la scène avec un spectacle grandiose pour une nouvelle représentation. Mais alors que le numéro phare débute, une malle montée sur scène s’ouvre… révélant le corps sans vie de Victoire Thiné, jeune danseuse du cabaret.

Au même moment, César Wagner, temporairement hébergé chez sa mère à Strasbourg à cause d’un dégât des eaux, reçoit un appel d’urgence. Son équipe est envoyée sur place. Sur les lieux, Élise Beaumont, médecin légiste, le confirme rapidement : Victoire a été assassinée.

L’affaire est confiée à la PJ de Strasbourg. Entre tensions au cabaret, enjeux financiers et rivalités artistiques, César Wagner et son groupe devront démêler le vrai du faux pour retrouver l’assassin de cette danseuse à la carrière prometteuse.

Avec : Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Coralie Russier (Léa Saskevitch), Etienne Diallo (Greg Rollot), Nadia Roz (Samia Belkacem), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner)...

Et avec la participation d'Erika Sainte, Antoine Duléry, Clara Botte et Messi.

