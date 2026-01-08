recherche
Fictions

"Enquête parallèle - Une bonne étoile", épisode inédit sur France 3 samedi 10 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 8 janvier 2026 146
"Enquête parallèle - Une bonne étoile", épisode inédit sur France 3 samedi 10 janvier 2026

Samedi 10 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Enquête parallèle" avec Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine : « Une bonne étoile ».

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu’elle s’apprête à partir en reportage accompagnée de son fidèle cameraman Manu, Fred Chaperot a la surprise de découvrir un certain Lambert planqué dans son jardin. Cet homme se trouve être un ami de Colette, sa mère, et il est accusé du meurtre d’un vieux braqueur de banque avec lequel il a partagé quelque temps sa cellule. Un vice de procédure a annulé sa garde à vue… mais il reste le suspect n° 1.

Pour le sortir de ce mauvais pas, Fred va devoir résoudre un cold case vieux de plus de vingt ans.

Avec : Florence Pernel (Fred Chaperot), Jean Baptiste Shelmerdine (Manu), Macha Meril (Colette Chaperot), Frederique Tirmont (Pauline Dore), Jessyrielle Massengo (Rosa), Lionnel Astier (Jérôme Pottier), Frederic Van Den Driessche (Herve Lambert), David Baïot (Commandant Christopher Smith), Anissa Allali (Lila Canuet), Bruno Munda (Timothée Canuet)...

Dernière modification le jeudi, 08 janvier 2026 11:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;NCIS : Tony & Ziva&quot;, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 10 janvier 2026

"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 10 janvier 2026

08 janvier 2026 - 12:07

Sur le même thème...

&quot;Cessez-le-feu&quot; avec Romain Duris à revoir sur France 4 samedi 10 janvier 2026 (vidéo)

"Cessez-le-feu" avec Romain Duris à revoir sur France 4 samedi 10 janvier 2026 (vidéo)

08 janvier 2026 - 11:36

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Cantal samedi 10 janvier 2026 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" dans le Cantal samedi 10 janvier 2026 sur France 5 …

08 janvier 2026 - 11:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...