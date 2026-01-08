"Enquête parallèle - Une bonne étoile", épisode inédit sur France 3 samedi 10 janvier 2026

Samedi 10 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Enquête parallèle" avec Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine : « Une bonne étoile ».

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu’elle s’apprête à partir en reportage accompagnée de son fidèle cameraman Manu, Fred Chaperot a la surprise de découvrir un certain Lambert planqué dans son jardin. Cet homme se trouve être un ami de Colette, sa mère, et il est accusé du meurtre d’un vieux braqueur de banque avec lequel il a partagé quelque temps sa cellule. Un vice de procédure a annulé sa garde à vue… mais il reste le suspect n° 1.

Pour le sortir de ce mauvais pas, Fred va devoir résoudre un cold case vieux de plus de vingt ans.

Avec : Florence Pernel (Fred Chaperot), Jean Baptiste Shelmerdine (Manu), Macha Meril (Colette Chaperot), Frederique Tirmont (Pauline Dore), Jessyrielle Massengo (Rosa), Lionnel Astier (Jérôme Pottier), Frederic Van Den Driessche (Herve Lambert), David Baïot (Commandant Christopher Smith), Anissa Allali (Lila Canuet), Bruno Munda (Timothée Canuet)...