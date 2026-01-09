"La reine du crime présente : Meurtre à l'ambassade" dimanche 11 janvier 206 sur France 3

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouveau volet de la collection "La reine du crime présente" : « Meurtre à l'ambassade ».

L'histoire en quelques lignes...

1934. Miranda Green quitte l’Angleterre pour l’Égypte, espérant échapper à la notoriété après avoir brillamment résolu une affaire criminelle. Mais lorsqu’un meurtre est commis à l’ambassade britannique du Caire, on fait naturellement appel à elle pour enquêter.

Dans ce lieu supposé inviolable, chacun devient suspect : un photographe venu couvrir le séjour d’une célèbre actrice, le chef de la sécurité et la traductrice de l’ambassadeur, sans oublier l’ambassadeur lui-même et sa fille.

Mais le vol d’un document top secret, la nuit du crime, change la donne : et si l’affaire dépassait le simple meurtre pour ébranler les plus hautes sphères du pouvoir, jusqu’à la famille royale ?