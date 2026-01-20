"La fille dans les bois" avec Antoine Duléry à revoir sur France 3 jeudi 22 janvier 2026

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La fille dans les bois", une fiction adaptée du roman de Patricia Macdonald, réalisé Marie-Hélène Copti.

L'histoire en quelques lignes...

Appelée en urgence au chevet de sa sœur, Jeanne, 27 ans, retourne chez leur oncle Eric, où elle s’était pourtant bien jurée de ne jamais revenir. Sur son lit de mort, Céline lui fait un terrible aveu : depuis 15 ans Youssef est emprisonné à tort pour le meurtre de Julie, l’amie d’enfance de Jeanne. A l’époque, sa sœur n’avait pas osé avouer qu’elle était avec le jeune homme au moment des faits, ni lui fournir un alibi.

In extremis, Céline supplie Jeanne de faire libérer cet innocent et de trouver le vrai coupable d’une affaire que tout le monde considère définitivement classée.

Avec : Carolina Jurczak (Jeanne), Antoine Duléry (Eric), Agnès Soral (Danielle), Philippe Duquesne (Joseph), Mathieu Spinosi (Thomas), Thibault Authié (Martin)...