recherche
Fictions

"La fille dans les bois" avec Antoine Duléry à revoir sur France 3 jeudi 22 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 20 janvier 2026 179
"La fille dans les bois" avec Antoine Duléry à revoir sur France 3 jeudi 22 janvier 2026

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La fille dans les bois", une fiction adaptée du roman de Patricia Macdonald, réalisé Marie-Hélène Copti.

L'histoire en quelques lignes...

Appelée en urgence au chevet de sa sœur, Jeanne, 27 ans, retourne chez leur oncle Eric, où elle s’était pourtant bien jurée de ne jamais revenir. Sur son lit de mort, Céline lui fait un terrible aveu : depuis 15 ans Youssef est emprisonné à tort pour le meurtre de Julie, l’amie d’enfance de Jeanne. A l’époque, sa sœur n’avait pas osé avouer qu’elle était avec le jeune homme au moment des faits, ni lui fournir un alibi.

In extremis, Céline supplie Jeanne de faire libérer cet innocent et de trouver le vrai coupable d’une affaire que tout le monde considère définitivement classée.

Avec : Carolina Jurczak (Jeanne), Antoine Duléry (Eric), Agnès Soral (Danielle), Philippe Duquesne (Joseph), Mathieu Spinosi (Thomas), Thibault Authié (Martin)...

Dernière modification le mardi, 20 janvier 2026 11:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Qui veut être mon associé ?&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 3ème numéro (vidéo)

"Qui veut être mon associé ?" jeudi 22 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 3ème numéro (vidéo)

20 janvier 2026 - 11:20

Sur le même thème...

&quot;Une femme fantastique&quot; de Sebastien Lelio à revoir sur France 4 jeudi 22 janvier 2026 (vidéo)

"Une femme fantastique" de Sebastien Lelio à revoir sur France 4 jeudi 22 janvier 2026 (vidéo)

20 janvier 2026 - 11:03

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...