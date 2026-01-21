"Bêtes de flic", fiction inédite avec Fred Testot sur France 2 vendredi 23 janvier 2026 (vidéo)

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Bêtes de flic", une fiction inédite dans laquelle Fred Testot incarne le rôle d'un capitaine de police chevronné de la BAC qui comprend les animaux...

L'histoire en quelques lignes...

Jean-François, alias Jeff (Fred Testot), capitaine de police chevronné à la BAC, a tout donné à son métier, au détriment de sa famille. Le jour de l’anniversaire de sa fille, une intervention contre des trafiquants tourne au drame : grièvement blessé, il sombre dans le coma.

À son réveil, il se découvre un don extraordinaire : il comprend les animaux. Grâce à ses nouveaux alliés à plumes, poils et écailles, il résout des enquêtes complexes et se réinvente, à la fois comme flic hors norme et comme père en quête de rédemption.

Avec : Fred Testot (Jeff), Ophélia Kolb (Angèle), Benicia Makengele (Vanessa Tamac), David Salles (Boris), Lilea Le Borgne (Stella), Justine Viotty (Nadia), Iliana Belkhadra (Lila), R.Jonathan Lambert (le psy)...

Note d’intention de la production

Imaginé par Samantha Mazeras, "Bêtes de flic" est né d’une envie : raconter une histoire qui fasse rire, vibrer et réfléchir, en mêlant action, émotion et magie du quotidien. Une comédie policière surprenante et tendre, où le réalisme d’un flic usé par la vie bascule dans l’extraordinaire.

Au cœur du récit, Jeff, capitaine de police chevronné, a tout sacrifié à son métier, y compris sa famille. Blessé lors d’une intervention, il se réveille avec un don inattendu : il comprend les animaux. Ce pouvoir, qu’il cache d’abord par peur du ridicule, devient bien plus qu’un outil pour ses enquêtes. Il est le fil qui le reconnecte à sa fille, à son ex-femme, et à cette part d’humanité qu’il avait enfouie.

Nous avons voulu bousculer les genres : le rythme d’un polar, la légèreté d’une comédie, et la poésie d’un conte urbain. Les animaux, partenaires à part entière, sont filmés en conditions réelles, avec pendant le tournage, une attention scrupuleuse à leur bien-être et à leur authenticité. Leurs regards, leurs réactions, parfois subtilement renforcées par l’IA et les effets spéciaux, sont le miroir des émotions de Jeff.

"Bêtes de flic" est une fable moderne sur les liens qui se brisent et se reconstruisent. Une histoire de rédemption, où la magie n’efface pas les failles, mais invite à regarder le monde autrement. Entre enquêtes insolites et scènes de vie, le film célèbre ces êtres silencieux qui, sans un mot, nous rappellent l’essentiel.

Porté par Fred Testot et Ophélia Kolb, Slimane-Baptiste Berhoun à la réalisation, le film s’ancre dans un réalisme poétique, où chaque détail, des décors à la musique (composée par Séverin Favriau) sert cette immersion entre réel et merveilleux.

Une ode à l’écoute, à la résilience, et à cette idée que parfois, les réponses viennent de là où on ne les attend pas.