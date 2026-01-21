recherche
"Crime au village : la mariée était en rouge" à revoir sur Arte vendredi 23 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 153
Le fantasque commissaire Sifkovits revient dans le village de son enfance pour enquêter sur la mort mystérieuse d’une jeune mariée. Une chronique locale à l’humour railleur à revoir sur ARTE vendredi 23 janvier 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Le bourg autrichien de Stinatz est en état de choc. Un agriculteur vient de découvrir dans son champ le corps de la jeune femme croate disparue la veille, lors de son mariage.

Une affaire épineuse pour le fantasque commissaire Sifkovits qui revient enquêter dans le village de son enfance. Heureusement, il est secondé par “la mafia du foulard”, un gang de trois vieilles dames, dont sa mère, qui, de leur banc public, sont friandes des ragots et en savent plus sur tout le monde que Google et Facebook réunis.

Derrière le rideau

Avec son imper informe et sa guimbarde sans âge, sa démarche un rien balourde et son (faux) air de ne pas y toucher, voire d’être dépassé, l’inspecteur Sifkovits rappelle un de ses éminents collègues américains, Columbo, dont il regarde les épisodes chaque lundi. Mais, pour celui qui perd systématiquement son arme de service, cette nouvelle enquête s’avère très spéciale, puisqu’il connaît personnellement tous les suspects. Même sa propre sœur fréquentait la victime... Pour Sifkovits, ce retour dans son passé, qui parfois le dérange, ranime surtout d’anciennes rancœurs et des rivalités qui perdurent.

Avec un humour railleur et un regard goguenard porté sur les personnages, cette chronique locale passe derrière le rideau des convenances pour s’attaquer aux sombres secrets que chacun semble cacher. Une intrigue savamment tissée pour une réjouissante comédie policière.

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 11:11
Fictions
Suivez nous...