Inédit : "Meurtres à Millau" avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin samedi 24 janvier 2026 sur France 3

Samedi 24 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir "Meurtres à Millau", une fiction inédite avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin.

L'histoire en quelques lignes...

Près du viaduc de Millau, le cadavre de Paul Gasteuil est découvert portant un masque de diable. Cette étrange mise en scène semble liée à la légende de Sainte-Enimie et intrigue Alice Nerval, capitaine de gendarmerie de Millau chargée de l’enquête.

Afin de dénouer le fil de ce crime, Alice accepte de faire équipe avec Adrien Nerval, son beau-père, capitaine mis à pied six mois plus tôt pour des problèmes personnels…

La situation est d’autant plus tendue qu’Adrien n’a plus aucun contact depuis des années avec son fils Jérémy… qui serait furieux s’il apprenait qui était le nouveau collègue de sa femme.

Alice arrivera-t-elle à naviguer entre cette enquête particulièrement complexe et une situation familiale explosive ?

Avec : Élodie Frégé (Alice Nerval), Jean-Pierre Darroussin (Adrien Nerval), Aurélien Wiik (Jérémy Nerval), Nicolas Briançon (Guillaume Castro), Shemss Audat (Élodie Garnier), Stéphane Blancafort (Maxime Tellier), Gary Mihaileanu (Alexandre Castro), Marie Bernard (Emma), Etienne Le Philippe (Baptiste), Patrick Seminor (Paul Gasteuil), Lauretta Trefeu (Julie), Romain Rionnet (Tristan Veber)