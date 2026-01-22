recherche
Fictions

Inédit : "Meurtres à Millau" avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin samedi 24 janvier 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 22 janvier 2026 116
Inédit : "Meurtres à Millau" avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin samedi 24 janvier 2026 sur France 3

Samedi 24 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir "Meurtres à Millau", une fiction inédite avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Daroussin.

L'histoire en quelques lignes...

Près du viaduc de Millau, le cadavre de Paul Gasteuil est découvert portant un masque de diable. Cette étrange mise en scène semble liée à la légende de Sainte-Enimie et intrigue Alice Nerval, capitaine de gendarmerie de Millau chargée de l’enquête.

Afin de dénouer le fil de ce crime, Alice accepte de faire équipe avec Adrien Nerval, son beau-père, capitaine mis à pied six mois plus tôt pour des problèmes personnels…

La situation est d’autant plus tendue qu’Adrien n’a plus aucun contact depuis des années avec son fils Jérémy… qui serait furieux s’il apprenait qui était le nouveau collègue de sa femme.

Alice arrivera-t-elle à naviguer entre cette enquête particulièrement complexe et une situation familiale explosive ?

Avec : Élodie Frégé (Alice Nerval), Jean-Pierre Darroussin (Adrien Nerval), Aurélien Wiik (Jérémy Nerval), Nicolas Briançon (Guillaume Castro), Shemss Audat (Élodie Garnier), Stéphane Blancafort (Maxime Tellier), Gary Mihaileanu (Alexandre Castro), Marie Bernard (Emma), Etienne Le Philippe (Baptiste), Patrick Seminor (Paul Gasteuil), Lauretta Trefeu (Julie), Romain Rionnet (Tristan Veber)

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un amour impossible&quot; avec Virginie Efira à revoir sur France 4 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

"Un amour impossible" avec Virginie Efira à revoir sur France 4 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

22 janvier 2026 - 11:07

Sur le même thème...

&quot;Un amour impossible&quot; avec Virginie Efira à revoir sur France 4 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

"Un amour impossible" avec Virginie Efira à revoir sur France 4 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

22 janvier 2026 - 11:07

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...