"Comme une ombre", fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 28 janvier 2026

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Comme une ombre", une fiction inédite dans laquelle un malaise s’empare de Lyon suite à une série de meurtres mystérieux...

L'histoire en quelques lignes...

Dans la ville de Lyon, malgré les efforts de la police, un assassin insaisissable tue des citoyens de tous bords. Leur point commun : soupçonnés d'actes graves, ils ont échappé à la justice.

Bientôt, la presse, une partie de la population et même des policiers en viennent à le nommer « Le Justicier ».

Une commissaire locale fatiguée et une profileuse parisienne un peu trop sûre d’elle vont tout faire pour que les masques tombent. Justice contre vengeance.

Avec : Marie Denardaud (Marie Sainz), Sara Martins (Claire Legendre), Foëd Amara (Tarek Hamzaoui), Tiphaine Daviot (Magali Marciano), Cedric Appietto (Mickaël Nicoulot), Moïse Santamaria (Max Exposito), Etienne Diallo (Olivier Bonisson), Pasquale D'Inca (Guillaume Lessieur), Franck Adrien (Jérôme Vanelli), Jérôme Fonlupt (Colonel Lasserre)...