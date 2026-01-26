"Le crime lui va si bien - Mauvais rôle" à revoir sur T18 mercredi 28 janvier 2026

Mercredi 28 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera l'épisode « Mauvais rôle » de la série "Le crime lui va si bien" avec la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo.

"Le crime lui va si bien" revendique le droit à la légèreté et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette ruralité située authentique, entre ville et campagne.

Mauvais rôle

Dix ans que Gaby n’avait pas revu Antoine, son ex-mari et père de son fils.

C'est sur le plateau de tournage d’une série policière, dont il est le comédien principal et Gaby la conseillère technique, que les retrouvailles mouvementées ont lieu.

Mais lorsque Gaby et Céline découvrent sur une décharge le cadavre mutilé d’une joueuse de poker, très vite la fiction va rejoindre la réalité…

Antoine connaissait bien la victime. Il est immédiatement soupçonné. Pour Céline, persuadée qu'il est le coupable, Gaby ne doit plus du tout être mêlée à cette enquête...