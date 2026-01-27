"Avis de tempête" à revoir sur France 3 jeudi 29 janvier 2026 avec Blandine Bellavoir, Lannick Gautry & Antoine Duléry

L'histoire en quelques lignes...
Décembre 1999. Tandis que la dernière tempête du siècle s’abat sur Perros-Guirec, Julie, 16 ans, flirte avec Erwan, indifférente aux éléments déchainés et à son petit frère Joseph qui disparait soudainement… Il ne sera jamais retrouvé, et l’homme suspecté de l’enlèvement finira pas avouer son horrible forfait …
20 ans plus tard, alors que le meurtrier de Joseph purge sa peine en prison, Julie désormais pédopsychiatre, apprend le meurtre de son ancien prof de lycée. De retour à Perros-Guirec, elle retrouve Erwan, devenu flic et chargé de l’enquête. Et si l’amour renait entre eux, les blessures du passé ressurgissent elles aussi. Car tout porte à croire que la mort du professeur et la disparition de Joseph sont liées. Julie devra t’elle trahir Erwan pour faire éclater l’incroyable vérité…
Avec : Blandine Bellavoir, Lannick Gautry, Antoine Duléry, Stéphane Debac et Jeanne Bournaud.