"Avis de tempête" à revoir sur France 3 jeudi 29 janvier 2026 avec Blandine Bellavoir, Lannick Gautry & Antoine Duléry

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Avis de tempête" avec Blandine Bellavoir, Lannick Gautry et Antoine Duléry.

L'histoire en quelques lignes...

Décembre 1999. Tandis que la dernière tempête du siècle s’abat sur Perros-Guirec, Julie, 16 ans, flirte avec Erwan, indifférente aux éléments déchainés et à son petit frère Joseph qui disparait soudainement… Il ne sera jamais retrouvé, et l’homme suspecté de l’enlèvement finira pas avouer son horrible forfait …

20 ans plus tard, alors que le meurtrier de Joseph purge sa peine en prison, Julie désormais pédopsychiatre, apprend le meurtre de son ancien prof de lycée. De retour à Perros-Guirec, elle retrouve Erwan, devenu flic et chargé de l’enquête. Et si l’amour renait entre eux, les blessures du passé ressurgissent elles aussi. Car tout porte à croire que la mort du professeur et la disparition de Joseph sont liées. Julie devra t’elle trahir Erwan pour faire éclater l’incroyable vérité…

Avec : Blandine Bellavoir, Lannick Gautry, Antoine Duléry, Stéphane Debac et Jeanne Bournaud.