Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 vendredi 30 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026 102
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 6x02 Le secret de la ruche

Cassandre enquête sur la mort de Ludovic Keller, 45 ans, viré il y a six mois d’une ferme pour avoir utilisé des pesticides alors que cette dernière se revendiquait bio. Ce sont les apiculteurs de la ferme voisine qui ont demandé l’inspection, vu la soudaine agressivité de leurs abeilles.

L’aurait-on tué pour cela ? Pourquoi Keller avait-il utilisé des pesticides ? Un deal avec une gérante anti-bio ?

Cassandre et son équipe vont entrer en immersion dans le petit monde agricole bio. Et si la nature est tranquille, les découvertes qu’ils vont y faire le sont beaucoup moins !

22:45 Épisode 4x02 Secret assassin

Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin, 25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux, crime commis au même endroit que celui d'Alice Bellanger, tuée dix ans plus tôt de la même manière.

Son assassin, Victor Sénac, 28 ans, vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. Hasard ou récidive ?

Suivez nous...