"Toute la vérité - L'amour rend aveugle" à revoir sur Arte vendredi 30 janvier 2026 (vidéo)

Vendredi 30 janvier 2026 à 20:55, Arte rediffusera "Toute la vérité - L'amour rend aveugle", une fiction dans laquelle une commissaire enquête sur la mort d’une jeune femme. Une affaire qui va la conduire à renouer des liens avec sa mère, qui connaissait la victime...

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Camille Bartell, une jeune femme de ménage, a été retrouvé sur le célèbre "chemin des cimes" situé dans la boucle de la Sarre, près de la frontière française.

L’inspectrice Judith Mohn et son collègue Freddy Breyer, appelés sur les lieux, soupçonnent rapidement son mari, Eric Bartell, qui semble leur cacher quelque chose.

En parallèle, Judith se rapproche à nouveau de sa mère, Karen, après avoir découvert que celle-ci connaissait Camille : la jeune femme venait travailler chez elle. Surprise de retrouver sa mère pleine de joie de vivre, la commissaire apprend que Karen a récemment rencontré sur Internet un homme dont elle semble très amoureuse. Judith et Freddy font alors un étrange rapprochement : Camille ne faisait le ménage que chez des femmes seules. Quel lien unit toutes ses clientes ? Que peut leur apprendre Karen sur la jeune morte ?

Mêlant des éléments personnels et familiaux à une enquête déjà complexe, cette nouvelle affaire met à rude épreuve les nerfs de la commissaire Mohn, interprétée par la très convaincante Christina Hecke.

Pour ce nouveau volet de "Toute la vérité", qui prend toujours pour décor la ville allemande de Sarrelouis, le duo complice formé par les enquêteurs fait preuve, une fois de plus, de persévérance et de perspicacité.