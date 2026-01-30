"Meurtres en eaux troubles - L'arbre à souhaits", épisode inédit sur France 3 dimanche 1er février 2026

Dimanche 1er février 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la collection "Meurtres en eaux troubles" : « L'arbre à souhaits ».

L'histoire en quelques lignes...

Mara Eisler, la nouvelle recrue qu'Oberländer et Komlatschek attendaient désespérément, ne va pas avoir le temps de s'ennuyer pour son premier jour en leur compagnie.

Avant même de prendre son service, alors qu'elle faisait son footing sur les rives du lac de Constance, elle trouve au pied d'un arbre à souhaits le corps sans vie d'une jeune femme qui a vraisemblablement été victime d'un meurtre.

Une fois les présentations faites et la visite du commissariat achevée, Mara se met au travail, épluche les dernières déclarations de disparition, et identifie la victime : Rebecca Lienhardt, 33 ans, installée à Bregenz depuis un an, en couple avec un collègue de travail de Prixner Avionik, une entreprise spécialisée dans le secteur des drones.