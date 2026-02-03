"Les secrets du château" avec Anny Duperey à revoir sur France 3 jeudi 5 février 2026

Un crime sanglant vient d’être commis lors de la fête annuelle donnée au château de La Rochefoucauld situé à quelques kilomètres d’Angoulême. La victime, Cédric de Breuil, célèbre entrepreneur de la région, était le mari de la comtesse Louise de Camaran.

Une comtesse que le commandant Alex Meurisse nommé sur l’enquête semble très bien connaître… Louise et Alex ont vécu vingt ans plus tôt une histoire d’amour étouffée par la volonté d'Hélène et de son mari, Thibaut. Les châtelains ne voyaient pas d’un très bon œil leur fille fréquenter le fils de l’intendant du domaine de l’époque.

Alex, épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, revient donc sur les lieux de son enfance et ne peut masquer une certaine émotion quand il retrouve Louise totalement anéantie.

La procureure Balmont annonce à Alex qu’il va devoir collaborer avec madame la Duchesse, personnage influent et haut en couleur, également maire de la petite ville de La Rochefoucauld. À ce titre, elle a en effet fait prévaloir ses droits auprès du parquet, en tant que premier officier de police judiciaire, pour accompagner Alex et élucider le meurtre singulier de son gendre.

Le corps sans vie de Cédric a été retrouvé dans le boudoir du château, un peigne en forme de serpent planté dans l’abdomen. Une allusion directe à la légende de la fée Mélusine ? Quelle est le lien avec cette femme mythologique détentrice d’un lourd secret ?

Fiction réalisée par Claire de la Rochefoucauld avec : Anny Duperey (Duchesse Hélène de L’Essile), Jean-Charles Chagachbanian (Commandant Alex Meurisse), Hélène Seuzaret (Louise de Breuil), Myriam Bourguignon (Lieutenant Sarah Slimani), Jean-Claude Dauphin (Duc Thibaut de L’Essile), Nadia Fossier (Docteur Sophie Daney), Stéphan Wojtowicz (Daniel Nerac), Dominique Frot (Jacqueline Daney), Chantal Ravalec (Sylvie de Breuil).