recherche
Fictions

La 9ème saison de "L'art du crime" diffusée sur France 2 à partir du 23 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026 104
La 9ème saison de "L'art du crime" diffusée sur France 2 à partir du 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 9ème saison inédite de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

La saison 2 en quelques lignes...

Antoine Verlay et Florence Chassagne reviennent pour deux nouvelles enquêtes qui les plongeront dans l’univers de deux immenses artistes : Cézanne et David.

Des paysages ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire illustrant la très mouvementée Révolution française au musée Grévin, en passant par les célèbres galeries du Louvre, notre duo devra de nouveau faire preuve d’ingéniosité pour comprendre le lien intime entre les meurtriers qu’ils poursuivent et ces chefs-d’œuvre de la peinture.

Nos deux enquêteurs devront aussi élucider la nature profonde des sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre car, si on peut s’arranger avec le mot « amitié », le désir, lui, ne ment pas.

Résumé des épisodes

Le premier épisode de cette 9ème saison sera diffusé lundi 23 février 2026 à 21:10.

Épisode 25  Mourir avec Cézanne

Dans son atelier parisien, une professeure de dessin, grande admiratrice de Cézanne, est assassinée précisément au moment où son mari, artiste peintre, l’appelle depuis Aix-en-Provence, croyant enfin avoir trouvé le bon point de vue pour peindre la montagne Sainte-Victoire, sur les traces de son maître.

Le capitaine Antoine Verlay et l’historienne Florence Chassagne ne tardent pas à faire le rapprochement entre ce meurtre insolite et l’œuvre du célèbre artiste provençal. Comprenant au cours de l’enquête qu’une des clés du mystère se trouve à Aix-en-Provence, le duo s’y rend pour enquêter…

Les guests se cet épisode : Pierre Perrier (Jules Pavard), Florence Coste (Aline Costa), Aude Candela (Louise Pérec).

 

 

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le nounou&quot; : Booder revient dans un épisode inédit lundi 23 février 2026 sur TF1

"Le nounou" : Booder revient dans un épisode inédit lundi 23 février 2026 sur TF1

03 février 2026 - 18:17

Sur le même thème...

&quot;Le nounou&quot; : Booder revient dans un épisode inédit lundi 23 février 2026 sur TF1

"Le nounou" : Booder revient dans un épisode inédit lundi 23 février 2026 sur TF1

03 février 2026 - 18:17

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...