Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 vendredi 6 février 2026

Vendredi 6 février 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 6x03 Les sentiers de la mort



Cassandre enquête sur la mort de Xavier Delmont, 33 ans, bien connu dans la région pour être le propriétaire d’une marque de matériel de sport de montagne ayant le vent en poupe : O2Climbers. Marque qui sponsorise l’AlpsMan, un triathlon extrême dont le départ sera donné dans une semaine à Annecy… auquel Xavier devait participer ! Alors qui en voulait à Xavier ? Un concurrent ?

Cassandre et son équipe comprennent qu’il va falloir entrer dans le microcosme de la compétition de triathlon extrême et que des surprises les attendent. Car même si la société de Xavier sponsorisait des athlètes, ils n’en étaient pas moins concurrents pour l’AlpsMan…

Avec dans cet épisode : Fanny Cottençon (Eva Delmont), Arthur Jugnot (Raphaël Delmont), Stéphanie de Crayencourt (Lucie Delmont), Philippe Nesme (Victor Lazzari), Alma Rosenbeck (Carmen Saunier).

22:45 Épisode 4x03 La rançon du silence

Un jeune homme de 25 ans est retrouvé mort, gisant dans une mare de sang. À ses côtés, Cassandre trouve un quinquagénaire, inconscient, l'arme du crime à la main.

À son réveil, Franck, le meurtrier présumé, n'a absolument aucun souvenir de ce qui a pu se passer. En outre, il n'a aucun mobile et connaissait à peine la victime. Que s'est-il réellement passé dans cette maison ? S'agit-il d'un crime de rôdeur ou d'un règlement de comptes ? Franck est-il sincère et aussi innocent qu'il le prétend ?

Cassandre n'est pas au bout de ses peines dans cette enquête bien atypique...