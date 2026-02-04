"Toute la vérité - Meurtre au fossé des anges" à revoir sur Arte vendredi 6 février 2026

À voir ou à revoir sur ARTE vendredi 6 février 2026 à 20:55, une enquête haletante de la commissaire Judith Mohn sur l'assassinat d'une prostituée qui l'amène à exhumer une autre affaire, non résolue et vieille de neuf ans.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un bois près de la spectaculaire boucle de la Sarre, le corps sans vie d’une prostituée, Nele, est découvert. Selon toute vraisemblance, la jeune femme a été assassinée.

L’affaire est confiée à la commissaire Judith Mohn, de Sarrebruck. Avec son équipe, elle commence à fouiller la scène du crime, aux abords d'une voie empruntée par les routiers pour rejoindre la France. Leurs investigations prennent un tour nouveau quand la commissaire exhume un ancien dossier, non résolu, qui semble lié à ce meurtre : la disparition, neuf ans auparavant, d’une auto-stoppeuse de 16 ans prénommée Maria. Ses affaires avaient été retrouvées au même endroit que le corps de Nele et il apparaît que les deux jeunes femmes se ressemblaient.

Alors que Judith se fait seconder par Markus Zerner, commissaire retraité qui avait enquêté à l’époque sur la disparition de Maria, les soupçons se portent bientôt sur un chauffeur de poids lourd, suspecté par sa propre épouse…

Faisant remonter à la surface de terribles secrets enfouis, une enquête fertile en rebondissements, qui tient en haleine en déployant de nombreuses fausses pistes.