"Meurtres dans les gorges du Verdon" à revoir sur France 3 samedi 7 février 2026

Samedi 7 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres dans les gorges du Verdon", un opus de la collection "Meurtres à..." réalisé par Stephan Kopecky.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les gorges du Verdon, le major Thierry Rouvier, proche de la retraite, et le jeune capitaine Elie Zakine sont amenés à collaborer sur le meurtre d’un homme de 78 ans, retrouvé sur le barrage de Castillon. Ils sont bientôt rejoints par Chloé Delage, une psychocriminologue de la gendarmerie et qui n’est autre que la fille du major Rouvier. Un hasard qui ne fait pas forcément bien les choses, car Thierry et elle ont une relation familiale compliquée.

Une lettre anonyme et un deuxième meurtre font remonter les racines de l’affaire à un passé lointain, qui concerne directement Thierry et Chloé. L’enquête va en effet faire la lumière sur la disparition de André Rouvier, le père de Thierry, cinquante ans plus tôt.

Adolescent, André et ses amis avaient créé, juste après la guerre, la « Confrérie des capricornes » et ce sont ses membres, qui sont à présent tous assassinés les uns après les autres. Pour quelles raisons ? Quel crime ces enfants avaient-il commis pour le payer de leur vie aujourd’hui ? C’est ce que Chloé, Elie et Thierry devront comprendre, au péril de leur vie, pour résoudre cette affaire.

Avec : Bruno Wolkowitch (Thierry), Barbara Probst (Chloé), Gary Mihaileanu (Elie), Michel Jonasz (Constantin Ravel), Jonathan Cardonnel (Thomas), Cécilia Hornus (Marie), Florence Hautier (Françoise Dionisi)…