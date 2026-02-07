recherche
Fictions

"Le jour de ma mort" avec Frédéric Diefenthal à revoir sur France 2 lundi 9 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 77
"Le jour de ma mort" avec Frédéric Diefenthal à revoir sur France 2 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Le jour de ma mort", une fiction avec Frédéric Diefenthal dans laquelle une voyante prédit la mort d’une jeune fille pendant qu’un tueur en série rôde dans sa ville.

L'histoire en quelques lignes...

Quand une voyante a prédit à Lisa une mort le 15 août dans la peur et la violence, celle-ci a haussé les épaules.

Pourtant, ce matin-là, alors que le jour se lève sur une ville déserte et écrasée de chaleur, la police est aux abois : le tueur de femmes aux trois victimes frappera à nouveau d’ici à minuit.

Lisa se sent soudain moins sereine... D’autant qu’elle en est sûre : un homme s’est introduit dans l’immeuble vide.

Il va faire très chaud, ce 15 août !

Avec Frédéric Diefenthal (Stanislas Coesens), Naidra Ayadi (Laurence Petrucci), Lula Cotton Frapier (Lisa), Mathieu Spinosi (Martin), Victor Meutelet (Walter), Mona Berard (Marcella), Isma Kebe (Nabil), Emilie Gavois-Khan (Jeannie Del Sarte), Rabah Nait Oufella (Nordine El Kader), Lola Felouzis (Héloïse), Anaëlle Duguet (Audrey), Yann Papin (OPJ1), François Raffenaud (OPJ2), Anne-Valérie Payet (Selma), Arthur Roumy (Romain), Aleksandra Yermak (Pascale Ramberg), Célia Diane (légiste), Tigrane Avedikian (le serveur), Chakib Daou (caissier), Martine Guillaud (caissière 2), Clara Magisson (caissière 1), Fabrice Robert (gardien), Amélia Ewu (vendeuse), Tassadit Mandi (voyante).

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 11:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons&quot; sur France 4 lundi 9 février 2026

"Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons" sur France 4 lundi 9 février 2026

07 février 2026 - 11:43

Sur le même thème...

Inédit, le film &quot;Tout sauf toi&quot; diffusé sur TF1 dimanche 8 février 2026 (vidéo)

Inédit, le film "Tout sauf toi" diffusé sur TF1 dimanche 8 février 2026 (vidéo)

06 février 2026 - 10:22

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoi…

07 février 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...