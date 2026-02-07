"Le jour de ma mort" avec Frédéric Diefenthal à revoir sur France 2 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Le jour de ma mort", une fiction avec Frédéric Diefenthal dans laquelle une voyante prédit la mort d’une jeune fille pendant qu’un tueur en série rôde dans sa ville.

L'histoire en quelques lignes...

Quand une voyante a prédit à Lisa une mort le 15 août dans la peur et la violence, celle-ci a haussé les épaules.

Pourtant, ce matin-là, alors que le jour se lève sur une ville déserte et écrasée de chaleur, la police est aux abois : le tueur de femmes aux trois victimes frappera à nouveau d’ici à minuit.

Lisa se sent soudain moins sereine... D’autant qu’elle en est sûre : un homme s’est introduit dans l’immeuble vide.

Il va faire très chaud, ce 15 août !

Avec Frédéric Diefenthal (Stanislas Coesens), Naidra Ayadi (Laurence Petrucci), Lula Cotton Frapier (Lisa), Mathieu Spinosi (Martin), Victor Meutelet (Walter), Mona Berard (Marcella), Isma Kebe (Nabil), Emilie Gavois-Khan (Jeannie Del Sarte), Rabah Nait Oufella (Nordine El Kader), Lola Felouzis (Héloïse), Anaëlle Duguet (Audrey), Yann Papin (OPJ1), François Raffenaud (OPJ2), Anne-Valérie Payet (Selma), Arthur Roumy (Romain), Aleksandra Yermak (Pascale Ramberg), Célia Diane (légiste), Tigrane Avedikian (le serveur), Chakib Daou (caissier), Martine Guillaud (caissière 2), Clara Magisson (caissière 1), Fabrice Robert (gardien), Amélia Ewu (vendeuse), Tassadit Mandi (voyante).