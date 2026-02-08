"Scènes de ménages - Les uns chez les autres" prime inédit sur M6 mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 21:10 sur M6, retrouvez vos couples préférés de "Scènes de ménages" dans un prime inédit « Les uns chez les autres ».

Nos couples, contraints d’échanger leurs maisons respectives le temps d’un week-end, se retrouvent par un heureux hasard les uns chez les autres !

Que ce soit Emma et Fabien en saccageant le pavillon de Liliane et José, Camille et Philippe dans le “luxueux loft” de Raymond ou Alice et Sofiane subissant la frénésie parisienne chez Léo et Leslie, dans ce prime, les uns vont un peu vivre à la manière des autres...

Voici ce qui va se passer pour...

Raymond



Raymond et deux amis s’offrent une petite escapade en bord de mer. Ce petit week-end prend vite des allures de Very Old Trip un peu trash. Inutile de se refuser quoi que ce soit puisque le ménage est compris… chez Camille et Philippe !

Liliane & José

De retour du Congrès des Maires de France, Liliane a rencontré Muriel, la mairesse du village d’Alice et Sofiane, avec qui elle partage de nouvelles ambitions politiques ! Alors que leurs maris, en manque de sens, traînent péniblement leurs savates dans l’épicerie, leurs femmes ont la folie des grandeurs et fantasment les choses en grand. Trop peut-être…

Emma & Fabien

Emma, Fabien et des amis motards partent fêter l’anniversaire d’Emma comme il se doit à Munich. Au vu du trajet, le charmant pavillon de Liliane et José leur parait idéal pour faire une halte le temps d’une nuit… ou deux… ou plus.

Camille & Philippe

Philippe et Camille s’apprêtent à passer un petit week-end en amoureux dans un loft leur promettant luxe, calme et volupté. Malheureusement pour eux, Raymond a un peu enjolivé l’annonce… Place donc au formica, aux mazagrans et aux odeurs de naphtaline.

Leslie & Léo

Pour Léo, trop c’est trop. Son boulot l’épuise, Paris l’écrase, ils partent se mettre au vert une vie simple... C’était sans compter sur les veaux, vaches, cochons… voire pumas qui rôdent autour de la maison d’Emma et Fabien.

Alice & Sofiane

Sofiane va enfin pouvoir concourir au Salon des Épiciers Indépendants, à Paris, avec sa spécialité : Le Croc’ Chèvre. L’occasion pour notre couple de provinciaux de découvrir avec joie et enthousiasme l’agressivité, la saleté et l’insalubrité de la capitale, chez Léo et Leslie !